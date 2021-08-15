У четверых детей в "Лесной поляне" под Сморгонью подтвердился дельта-штамм коронавируса

"Эта ситуация подтвердилась. Действительно, пока у четверых детей сегодня определен штамм - дельта", - сказал Александр Тарасенко.





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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У четверых детей, отдыхающих в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью, подтвердился дельта-штамм коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитаздорорный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.По его словам, на данный момент ситуация в центре спокойная и стабильная. Там круглосуточно находятся медики и представители санитарно-эпидемиологической службы. "Мы выявляем уже меньшее количество детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Ситуация взята под контроль. Единственное, что с учетом всех профилактических мероприятий нужно достойно выйти из этой ситуации", - отметил он.-0-