У Дмитрия Колдуна коронавирус не подтвердился - Минздрав

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с многочисленными запросами от поклонников творчества Дмитрия Колдуна в Минздраве рассказали о состоянии здоровья артиста, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Колдун госпитализирован в 6-ю больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генеза. В стационаре провели комплекс диагностических мероприятий с целью исключения в том числе вирусной пневмонии.

Перед этим певец почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Он решил сдать тест на коронавирус. "В приемном покое ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М, в связи с чем было решено провести дальнейшую ПЦР-диагностику", - рассказали в пресс-службе министерства.

На сегодняшний день диагноз "пневмония" у Дмитрия Колдуна исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител. Состояние артиста стабильное. Пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях. Окончательный диагноз будет выставлен по результатам лабораторных исследований на наличие возбудителей респираторных заболеваний.-0-