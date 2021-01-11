У курсантов МЧС началась производственная практика

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производственная практика стартовала на факультете предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Университета гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

Практика состоит из двух этапов. На первом - 97 курсантов выпускного курса закрепят свои теоретические знания в должности инспектора инспекции надзора и профилактики городских (районных) отделов по чрезвычайным ситуациям областных управлений МЧС и столичного гарнизона.

Практика продлится до 31 января. Ее цель - закрепление профессиональных навыков и умений по реализации функций и задач, возложенных на органы государственного пожарного надзора, а также сбор исходных данных для выполнения курсового проектирования по дисциплине "Безопасность объектов, зданий и сооружений".

На втором этапе будущие офицеры МЧС закрепят свои знания и практические навыки в должности начальника дежурной смены подразделений МЧС областных управлений МЧС и столичного гарнизона, где смогут на практике познать особенности несения дежурной службы подразделений по чрезвычайным ситуациям, а также примут участие в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эта часть практики пройдет в феврале.

Стоит отметить, что подобная производственная практика проходит и у иностранных обучающихся факультета из Казахстана. Будущие спасатели ее проходят у себя на родине в своих подразделениях МЧС.-0-