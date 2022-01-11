"У меня особое послушание - помогать онкобольным". Протоиерей Кирилл Шолков о кресте, нести который не всем под силу

Настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков удостоен премии "За духовное возрождение" за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей, самоотверженный труд в сфере просвещения и церковной благотворительности. Строя храм, организуя жизнь прихода и работу сразу нескольких церквей, отдавая много сил и времени общению с онкобольными, он с годами становится только мудрее и добрее...

Небесное и земное

Родился наш собеседник во времена агрессивного атеизма. Помнит, как в школе с учеников срывали цепочки с крестиками. Да и сам Кирилл рос в атеистической семье. Однако понятия чести, справедливости, достоинства, долга, сострадания родители разъяснили правильно. Сами жили по совести и детей тому же учили. К Богу все Шолковы пришли вместе. Случилось это, когда у одного из них обнаружили онкологию. Выздоровление таких больных и сегодня почти чудо: нет лекарства от рака. Кириллу было 18, когда он крестился в православной вере. Открытый, эмоциональный, талантливый студент Белорусской государственной академии музыки мог бы сейчас игрой на кларнете радовать слушателей. Но Господь открыл Кириллу Шолкову другой путь.

Однажды с женой Ольгой они отправились на пасхальное богослужение в храм Марии Магдалины. Этот день стал поворотным в судьбе Кирилла. Молодой человек увидел мир и себя в нем совершенно в другом свете - божественном. И стал чаще бывать в храмах.

Дорогие наши старики

Протоиерей Кирилл - председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви. Параллельно отвечает за социальную и благотворительную работу в Минской епархии.

- Тех, кому нужны помощь и поддержка, искать не нужно. Рядом с церковью, на территории каждого прихода есть если не детский дом, то дом престарелых, интернат для больных, инвалидов, клиника, хоспис... Больше всего в духовной поддержке нуждаются пожилые. Особенно много таких среди людей без определенного места жительства, - говорит Кирилл Владимирович и называет главную на то причину. - В обществе выкристаллизовался культ достатка и личного благополучия. Личного, не семейного. Становясь на ноги, дети забывают о родителях. В результате многие в старости отправляются в дома престарелых. Не будем уточнять, сколько таких заведений, но, поверьте, очень много...

А ведь в странах бывшего СССР есть целые регионы, где домов престарелых нет. Пример - Чеченская Республика Российской Федерации. В тамошних семьях отец, мать, дедушка и бабушка окружены заботой и вниманием.

Помогает церковь и в социализации вернувшихся из мест не столь отдаленных, потерявших жилье. Кров им дают на подворье Свято-Елисаветинского монастыря в Нелидовичах. Многие задерживаются там на годы, некоторые - навсегда.

Одна надежда - на Всевышнего

Слова молитвы и утешения священники, монахи, а также волонтеры при церквях находят и для неизлечимых пациентов хосписов и больниц. При многих клиниках построены небольшие храмы.

У протоиерея Кирилла есть особое послушание - помогать онкобольным. Он всегда рядом с ними: как с теми, у кого осталась одна надежда - на Бога, так и с теми, у кого и этого не осталось... Господь дает время таким людям исповедоваться и собороваться.

Отец Кирилл вспомнил случай, когда однажды пришел в хоспис соборовать больного, но тот находился в стадии лечебного сна. Однако в это время проснулась женщина и попросила батюшку подойти.

- Сам Господь подвел меня к ней! - воскликнул собеседник, храня тайну исповеди умершей. - Это один из чудесных случаев в моей жизни.

Рассказал отец Кирилл еще об одной встрече с чем-то необъяснимым. Как-то во время пандемии молодая мама позвала священника в больницу к новорожденному. Отец Кирилл срочно сделал ПЦР-тест и, получив отрицательный ответ, поспешил в реанимацию - молиться за выздоровление малыша, у которого отказывали почки. Мальчик выжил. Его мама теперь иногда звонит батюшке, рассказывает, как растет сынок.

Свидетелем таких вот чудес - выздоровления новорожденного и достойного, с покаянием, ухода человека в мир иной - не раз становился наш собеседник. Отец Кирилл в трудный час - рядом с теми, кому крайне необходимо благословение Божье.

В 2015 году в приходе храма иконы Божией Матери "Всецарица" стартовало Добровольческое движение помощи онкобольным. Волонтеры стали посещать пациентов хосписа, помогать по хозяйству, проводить акции по сбору бытовых и гигиенических средств, в которых нуждаются такие учреждения. На патронажных экспресс-курсах обучаются уходу за лежачими больными, помогают с транспортировкой онкопациентов - в храм, на лечение.

Так постепенно, шаг за шагом, день за днем доброта и сострадание приближают людей к Богу, который и создал нас когда-то по образу Своему и подобию.

Кому передадим этот мир?

Детям в приходе церкви иконы Божией Матери "Всецарица" уделяют особое внимание. При храме действует воскресная школа. Среди ее учеников много ребят с актерским талантом. Сейчас они готовят постановку "Белоснежка и семь гномов". Спектакль покажут в Молодежном театре эстрады 23 января. Ранее ставили "Волшебника Изумрудного города". Сказки, которые учат добру и взаимопомощи, - важная составляющая рождественского волшебства. Протоиерей Кирилл уверен: свою веру эти ребята передадут сыновьям и дочерям, а значит, их наследники останутся в православии.

Священнослужитель считает, что родители должны примером собственной жизни учить детей ценить узы брака:

- Проблема современного общества в том, что молодые люди, поженившись, уже знают, что в любой момент могут развестись... При этом ни у государства, ни у церкви пока нет решения, как вернуть прочность союзу между мужчиной и женщиной, которым были крепки семьи наших дедов и прадедов, прошедших через обряд венчания.

"Прораб" Шолков

Небольшая церковь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, где протоиерей Кирилл также проводит службы, с любовью украшенная еловыми ветками и сказочным вертепом, в эти рождественские дни необычайно хороша. Ее окна выходят на изящные волнообразные стены будущего храма иконы Божией Матери "Всецарица". Офис "прораба" Шолкова также рядом, в одном из морских контейнеров.

- Посмотрите, каким прекрасным будет храм! - радуется Кирилл Владимирович и демонстрирует картину, на которой изображена церковь с нетипичными для Беларуси слегка сглаженными коричневыми куполами.

Точно по такому проекту когда-то был построен знаменитый храм Иоанна Рыльского в Болгарии. Архитектурный стиль - византийский, уточняет настоятель.

Смотрю на эскиз и соглашаюсь: очень красиво. Вместе с тем отмечаю: храм возводят с 2015 года, стены, выложенные кирпичом полуколоннами, почти готовы, а конца стройке не видно.

- Если храм нужен людям - он обязательно будет, - отвечает настоятель.

За деньги, которые полагаются лауреату премии "За духовное возрождение", протоиерей Кирилл намерен приобрести кислородный концентратор - в подарок для онкобольных детей.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-