"У меня особое послушание - помогать онкобольным". Протоиерей Кирилл Шолков о кресте, нести который не всем под силу

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 11 января 2022
Минск Ясно -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:22 Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Аляски В мире
15:15 Маркевич проведет прямую телефонную линию 15 января Общество
15:14 Генпрокуратура РФ удовлетворила просьбу Беларуси о выдаче обвиняемого в насилии над сотрудниками милиции Происшествия
15:13 В Минске трехлетний малыш получил травму головы, катаясь на тюбинге Происшествия
15:01 Жукевич: государство через конституционные догматы обеспечивает сохранение исторической правды Регионы
14:59 Воскресенский: Конституция должна предусматривать страховой механизм от разбалансировки власти Общество
14:57 Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана В мире
14:45 РЕПОРТАЖ: Без выходных и праздников: почти 50 лет школьники несут Вахту Памяти в Брестской крепости Регионы
14:43 Генпрокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в "Белгоспищепроме" Происшествия
14:42 Меньше ДТП с погибшими и пострадавшими: ГАИ Могилевской области об итогах 2021 года Регионы
14:36 Захарова: эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру В мире
14:30 Проект по мониторингу скорости автотранспорта реализуют в Могилевской области Регионы
14:22 Миклашевич: Конституция - это общественный договор, наполненный реальным содержанием Общество
14:18 Студент из Гомеля лишился денег при бронировании квартиры в столице Происшествия
14:15 Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает Общество
14:00 В Европейском регионе ВОЗ зарегистрировали более 7 млн случаев COVID-19 за первую неделю года В мире
13:55 Витебчанин поверил лжесотрудникам банка и лишился Br77 тыс. Происшествия
13:49 Андрейченко: события в Казахстане показали, насколько важны надежные союзники Политика
13:42 Житель Гродно приговорен к 6 годам колонии за призывы к массовым беспорядкам Происшествия
13:42 Рогачук: проект новой Конституции предполагает совершенствование всех органов госуправления Регионы
13:40 Павел Савицкий и Денис Лаптев покинули футбольный клуб "Рух" Спорт
13:38 Доллар и евро на торгах 11 января подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:35 Минобороны Казахстана: во время беспорядков пострадали 287 военнослужащих В мире
13:31 Студент БГТУ: молодежь не оставлена без внимания, государство всегда будет вести ее по жизни Общество
13:21 Гигин: процесс обсуждения проекта Конституции свидетельствует о высокой степени мобилизации общества Общество
13:14 В Лиде всю ночь искали пропавшего школьника Происшествия
13:09 В Гомеле провели "Елку желаний" для детей из семей беженцев Регионы
13:05 Россия установила равные условия для граждан стран ЕАЭС при приобретении полиса автострахования Экономика
13:02 Клишевич: в проекте Конституции закреплены нормы по недопущению вмешательства в дела государства Общество
12:59 Миклашевич: все изменения по Конституции основываются на предложениях граждан Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 января 2022, 12:57

"У меня особое послушание - помогать онкобольным". Протоиерей Кирилл Шолков о кресте, нести который не всем под силу

Настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков удостоен премии "За духовное возрождение" за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей, самоотверженный труд в сфере просвещения и церковной благотворительности. Строя храм, организуя жизнь прихода и работу сразу нескольких церквей, отдавая много сил и времени общению с онкобольными, он с годами становится только мудрее и добрее...

Небесное и земное

Родился наш собеседник во времена агрессивного атеизма. Помнит, как в школе с учеников срывали цепочки с крестиками. Да и сам Кирилл рос в атеистической семье. Однако понятия чести, справедливости, достоинства, долга, сострадания родители разъяснили правильно. Сами жили по совести и детей тому же учили. К Богу все Шолковы пришли вместе. Случилось это, когда у одного из них обнаружили онкологию. Выздоровление таких больных и сегодня почти чудо: нет лекарства от рака. Кириллу было 18, когда он крестился в православной вере. Открытый, эмоциональный, талантливый студент Белорусской государственной академии музыки мог бы сейчас игрой на кларнете радовать слушателей. Но Господь открыл Кириллу Шолкову другой путь.

Однажды с женой Ольгой они отправились на пасхальное богослужение в храм Марии Магдалины. Этот день стал поворотным в судьбе Кирилла. Молодой человек увидел мир и себя в нем совершенно в другом свете - божественном. И стал чаще бывать в храмах.

Дорогие наши старики

Протоиерей Кирилл - председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви. Параллельно отвечает за социальную и благотворительную работу в Минской епархии.

- Тех, кому нужны помощь и поддержка, искать не нужно. Рядом с церковью, на территории каждого прихода есть если не детский дом, то дом престарелых, интернат для больных, инвалидов, клиника, хоспис... Больше всего в духовной поддержке нуждаются пожилые. Особенно много таких среди людей без определенного места жительства, - говорит Кирилл Владимирович и называет главную на то причину. - В обществе выкристаллизовался культ достатка и личного благополучия. Личного, не семейного. Становясь на ноги, дети забывают о родителях. В результате многие в старости отправляются в дома престарелых. Не будем уточнять, сколько таких заведений, но, поверьте, очень много...

А ведь в странах бывшего СССР есть целые регионы, где домов престарелых нет. Пример - Чеченская Республика Российской Федерации. В тамошних семьях отец, мать, дедушка и бабушка окружены заботой и вниманием.

Помогает церковь и в социализации вернувшихся из мест не столь отдаленных, потерявших жилье. Кров им дают на подворье Свято-Елисаветинского монастыря в Нелидовичах. Многие задерживаются там на годы, некоторые - навсегда.

Одна надежда - на Всевышнего

Слова молитвы и утешения священники, монахи, а также волонтеры при церквях находят и для неизлечимых пациентов хосписов и больниц. При многих клиниках построены небольшие храмы.

У протоиерея Кирилла есть особое послушание - помогать онкобольным. Он всегда рядом с ними: как с теми, у кого осталась одна надежда - на Бога, так и с теми, у кого и этого не осталось... Господь дает время таким людям исповедоваться и собороваться.

Отец Кирилл вспомнил случай, когда однажды пришел в хоспис соборовать больного, но тот находился в стадии лечебного сна. Однако в это время проснулась женщина и попросила батюшку подойти.

- Сам Господь подвел меня к ней! - воскликнул собеседник, храня тайну исповеди умершей. - Это один из чудесных случаев в моей жизни.

Рассказал отец Кирилл еще об одной встрече с чем-то необъяснимым. Как-то во время пандемии молодая мама позвала священника в больницу к новорожденному. Отец Кирилл срочно сделал ПЦР-тест и, получив отрицательный ответ, поспешил в реанимацию - молиться за выздоровление малыша, у которого отказывали почки. Мальчик выжил. Его мама теперь иногда звонит батюшке, рассказывает, как растет сынок.

Свидетелем таких вот чудес - выздоровления новорожденного и достойного, с покаянием, ухода человека в мир иной - не раз становился наш собеседник. Отец Кирилл в трудный час - рядом с теми, кому крайне необходимо благословение Божье.

В 2015 году в приходе храма иконы Божией Матери "Всецарица" стартовало Добровольческое движение помощи онкобольным. Волонтеры стали посещать пациентов хосписа, помогать по хозяйству, проводить акции по сбору бытовых и гигиенических средств, в которых нуждаются такие учреждения. На патронажных экспресс-курсах обучаются уходу за лежачими больными, помогают с транспортировкой онкопациентов - в храм, на лечение.

Так постепенно, шаг за шагом, день за днем доброта и сострадание приближают людей к Богу, который и создал нас когда-то по образу Своему и подобию.

Кому передадим этот мир?

Детям в приходе церкви иконы Божией Матери "Всецарица" уделяют особое внимание. При храме действует воскресная школа. Среди ее учеников много ребят с актерским талантом. Сейчас они готовят постановку "Белоснежка и семь гномов". Спектакль покажут в Молодежном театре эстрады 23 января. Ранее ставили "Волшебника Изумрудного города". Сказки, которые учат добру и взаимопомощи, - важная составляющая рождественского волшебства. Протоиерей Кирилл уверен: свою веру эти ребята передадут сыновьям и дочерям, а значит, их наследники останутся в православии.

Священнослужитель считает, что родители должны примером собственной жизни учить детей ценить узы брака:

- Проблема современного общества в том, что молодые люди, поженившись, уже знают, что в любой момент могут развестись... При этом ни у государства, ни у церкви пока нет решения, как вернуть прочность союзу между мужчиной и женщиной, которым были крепки семьи наших дедов и прадедов, прошедших через обряд венчания.

"Прораб" Шолков

Небольшая церковь святого праведного страстотерпца Евгения Боткина, где протоиерей Кирилл также проводит службы, с любовью украшенная еловыми ветками и сказочным вертепом, в эти рождественские дни необычайно хороша. Ее окна выходят на изящные волнообразные стены будущего храма иконы Божией Матери "Всецарица". Офис "прораба" Шолкова также рядом, в одном из морских контейнеров.

- Посмотрите, каким прекрасным будет храм! - радуется Кирилл Владимирович и демонстрирует картину, на которой изображена церковь с нетипичными для Беларуси слегка сглаженными коричневыми куполами.

Точно по такому проекту когда-то был построен знаменитый храм Иоанна Рыльского в Болгарии. Архитектурный стиль - византийский, уточняет настоятель.

Смотрю на эскиз и соглашаюсь: очень красиво. Вместе с тем отмечаю: храм возводят с 2015 года, стены, выложенные кирпичом полуколоннами, почти готовы, а конца стройке не видно.

- Если храм нужен людям - он обязательно будет, - отвечает настоятель.

За деньги, которые полагаются лауреату премии "За духовное возрождение", протоиерей Кирилл намерен приобрести кислородный концентратор - в подарок для онкобольных детей.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Маркевич проведет прямую телефонную линию 15 января
Фото из архива Воскресенский: Конституция должна предусматривать страховой механизм от разбалансировки власти
Петр Миклашевич Миклашевич: Конституция - это общественный договор, наполненный реальным содержанием
Максим Рыженков Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает
Студент БГТУ: молодежь не оставлена без внимания, государство всегда будет вести ее по жизни
Вадим Гигин. Фото из архива Гигин: процесс обсуждения проекта Конституции свидетельствует о высокой степени мобилизации общества
Главное
Лукашенко: накопилось слишком много желающих взорвать ситуации в постсоветских республиках
Сергеенко: более 4 тыс. откликов и предложений поступило от населения по проекту Конституции
Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается к концу января-началу февраля
Для вас – только лучшее! Открылась новая заправка "Белоруснефть"
Топ-новости
Лукашенко готов сыграть в хоккей с актером Маратом Башаровым
Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает
Луцкий о Конституции: в наших силах сделать так, чтобы общество развивалось без потрясений
Андрейченко: события в Казахстане показали, насколько важны надежные союзники
Миклашевич: все изменения по Конституции основываются на предложениях граждан
В войсках СЗОК начался этап внезапной проверки готовности дежурных сил
В каких случаях после COVID-19 надо обращаться к психотерапевту? Мнение врача
РЕПОРТАЖ: Без выходных и праздников: почти 50 лет школьники несут Вахту Памяти в Брестской крепости
Решение о выводе миротворческого контингента ОДКБ примут после официального обращения Казахстана
ГПК: скопление грузовиков есть только на въезд в Литву
Абсолютный рекорд проходки: "Белоруснефть" в 2021 году пробурила более 210 тыс. м горных пород
В Гомеле провели "Елку желаний" для детей из семей беженцев
Первый детский сад-трансформер открыли в Могилеве
Пять иностранных телепрограмм прекратили вещание в Беларуси
Заяц: проект Конституции нацелен обеспечить солидарность общества и экономическое развитие страны
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Год исторической памяти Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.