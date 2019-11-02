У православных верующих и католиков сегодня поминовение усопших

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих сегодня Димитриевская родительская суббота, у католиков - День памяти (Деды). Оба праздника посвящены поминовению усопших.

У католиков День памяти традиционно проходит 2 ноября. В православии день поминовения приходится на ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского.

Молитвы о душах умерших, празднование дней памяти предков - неотъемлемая часть христианства. В христианском мировосприятии нет мертвых. У бога все живы, а души усопших людей пребывают вместе с нами в единой Церкви.

Согласно христианской вере, предки ждут от своих потомков молитвенной помощи. Накануне родительской субботы в православных храмах совершается поминальная служба - парастас. В сам день поминовения служится Божественная литургия, за которой следует панихида.

Католическая религия считает соблюдение обрядов поминовения важным долгом всех верующих. День поминовения усопших напоминает о том, что люди должны чтить тех, кто ушел из жизни, но находится в чистилище и должен очиститься от грехов. Сократить срок очищения могут только добрые дела и молитвы, покаяние живущих и помнящих об усопших.

Христиане должны позаботиться о том, чтобы перед праздником были убраны могилы их родных и близких, а также заброшенные могилы поблизости. Достойным воспоминанием об усопшем является зажженная на могиле свеча и цветы, но прежде всего - молитва об упокоении души.-0-