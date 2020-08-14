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07:01 У православных верующих начинается Успенский пост Общество
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14 августа 2020, 07:01

У православных верующих начинается Успенский пост

Фото из архива
Фото из архива

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У православных верующих сегодня начинается последний из многодневных постов в году - Успенский пост, который установлен в память о Божией Матери.

По церковному преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась к событию постом и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души или исправлении: вся ее жизнь была образцом святости и жертвенности. Православные постятся, подражая подвигу пресвятой Богородицы, желая хотя бы отчасти уподобиться ее чистоте.

Успенский пост длится всего две недели - с 14 по 27 августа. Начинается он янтарным медовым Спасом (первым из трех летних праздников, посвященных Спасителю) и заканчивается праздником Успения Божией Матери.

По своей строгости Успенский пост приближается к Великому посту. В понедельник, среду и пятницу церковный устав предписывает "сухоядение" (хлеб, вода, фрукты, варенье, овощи, компот), во вторник и четверг - вареную пищу, но без масла. Запрещается употреблять продукты животного происхождения, в том числе рыбу. Рыба разрешается только в день праздника Преображения Господня 19 августа. По церковному уставу растительное масло полагается в субботу, воскресенье, а также в праздничные дни. Несмотря на строгость, Успенский пост издавна считался самым приятным и легким, потому что основу постного стола составляют молодой картофель, грибы и созревающие в эту пору овощи и фрукты.

Успенский пост, как и любой другой, имеет своей целью усиление духовной жизни. Пост непременно должен сочетаться с молитвой, покаянием, совершением добрых дел милосердия, борьбой с греховными страстями и привычками.

Начало поста совпадает с праздником в честь Креста господня. Этот праздник зародился в IX веке в Константинополе. В августе в тех краях часто бывали эпидемии, поэтому и принято было в самом начале месяца (1 августа по старому стилю) проходить по всему городу крестным ходом с главной святыней христианского мира - с Крестом Господним.

В церковном календаре этот праздник отмечен как Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. Праздник сопровождается выносом креста, крестным ходом и торжественным водосвятием рек, озер, водоемов. Поэтому в народе этот праздник называют еще мокрым Спасом.

Первый Спас в некоторых местах зовут медовым. "На первый Спас заламывай соты", "На первый Спас и нищий медку покушает", - говорят в народе. Крестьяне полагали, что с этого дня пчелы перестают вырабатывать мед. Первые соты обычно несли в церковь: не только на освящение, но еще и "на помин родителей".

С первого Спаса начинался посев озимых хлебов. "Первый Спас - первый посев", - говорили наши предки и непременно приносили в церковь семена, а священники перед севом окропляли поля святой водой. Освящали также колодцы. Существуют такие народные приметы: "С первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы", "На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку".-0-

Три Спаса: традиции и приметыТри Спаса: традиции и приметы
В августе православные верующие отмечают три праздника в честь Спасителя (три Спаса) - медовый, яблочный и ореховый. В их праздновании тесно переплелись народные и христианские традиции.

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