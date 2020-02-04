У прибывающих в Беларусь китайских граждан не обнаружено случаев заболевания коронавирусом - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
Эвакуированных из Китая граждан РФ, Беларуси и других стран поместят на карантин в Тюменской области
4 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У граждан Китая, прибывающих в Беларусь, не было обнаружено ни предполагаемых, ни подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сегодня на брифинге, посвященном борьбе с эпидемий нового короновируса, передает корреспондент БЕЛТА.
Дипломат рассказал об установленных тесных контактах с руководителями Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения Беларуси и совместных мерах профилактики и контроля за эпидемией.
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Минобразования: из 920 уехавших на каникулы китайских студентов в Беларусь вернулись около 50
Министерство образования продлило для китайских студентов каникулы не менее чем на две недели. Организована работа по изменению начала учебного семестра.