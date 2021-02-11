Участник ВНС: для закрепления молодых специалистов в отрасли культуры важен дополнительный стимул

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для закрепления молодых специалистов в отрасли культуры важно дополнительное стимулирование. На этом акцентировала внимание в своем докладе директор картинной галереи Г.Х.Ващенко, председатель районной организации ОО "Белорусский союз женщин" Центрального района Гомеля Людмила Шимбалева на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Как администратор и музейный менеджер, Людмила Шимбалева в курсе проблем, которые существуют в отрасли. "Понимая, что культура - это смысл и ценности, мы не стоим на месте. Помимо традиционных форм - экскурсий и лекций - внедряем современные интерактивные креативные проекты. Для этого нужны кадры, отрасль нужно развивать, привлечь молодежь и удержать опытных профессионалов. Сфера культуры своеобразна и специфична. Для закрепления молодых специалистов следует принять меры по их дополнительному стимулированию. И это важно, если мы хотим иметь высококультурное общество", - подчеркнула она.

Более 20 лет Людмила Шимбалева работает в отрасли культуры. "Вижу, как на глазах повышается запрос общества к роли культуры в реальной жизни людей. Культура Беларуси - это символ узнаваемости нашей страны во всем мире, она с нами всегда. Она несет в себе генетический и исторический год нации. Марк Шагал, Гавриил Ващенко, Владимир Мулявин, Валентин Елизарьев, Александр Анисимов, Оксана Волкова - это имена, по которым нас узнают и формируют образ Беларуси в мире", - отметила она.

По словам участника ВНС, культура - это то, что у белорусов нельзя отнять. "Это память поколений. И через нее можно объяснить и экономику, и политику в жизни народа", - сказала Людмила Шимбалева. Кроме того, по ее словам, у музеев есть просветительская задача и функции гражданско-патриотического воспитания.-0-