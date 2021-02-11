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11 февраля 2021, 17:26

Выступления участников и гостей ВНС – главное

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания, которое открылось в Минске 11 февраля, высказались о главных аспектах программы социально-экономического развития страны, рассказали, какой видят Беларусь завтра и что ожидают от народного форума. Собрали главное в обзоре Белта.

Гайдукевич: сегодня судьбоносный день, который войдет в историю

Об этом сказал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

"Сегодня судьбоносный день, который войдет в историю", - сказал Олег Гайдукевич.

Доклад Президента произвел на парламентария большое впечатление. "Основное в сегодняшнем дне - это доклад главы государства. Это ожидаемо. Президент очень тонко чувствует настроение людей, - отметил он. - Мы уже сейчас начали обсуждать образ будущей страны, которая будет буквально в течение нескольких лет формироваться. Мы впервые так серьезно обсуждаем политическое устройство страны, что отличает это Всебелорусское народное собрание от предыдущих. Помимо этого, нельзя умалять вопросы геополитики. Действительно, мир поменялся, и мы должны жестче отстаивать свои национальные интересы в мире. Четко, понятно и ясно проговорил глава государства о Союзе Беларуси и России. Еще раз повторюсь, сегодня исторический день".

Олег Гайдукевич
Олег Гайдукевич

Сохранение духовных и культурных ценностей способствует единению народа - директор библиотекиСохранение духовных и культурных ценностей способствует единению народа - директор библиотеки
Сотрудники и читатели Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И.Ленина посмотрели прямую трансляцию Всебелорусского народного собрания и выступления на нем главы государства Александра Лукашенко.

Малашко: ВНС - институт государственности, народного волеизъявления и демократии

Об этом заявил во время доклада на VI ВНС председатель мандатной комиссии Валерий Малашко.

"Белорусский народ в очередной раз реализует свое конституционное право на участие в обсуждении и определении будущего развития своей страны. Этот форум по праву закрепился в нашем обществе как институт государственности, народного волеизъявления и демократии. Каждый участник сегодняшнего знакового события испытывает чувство высокой гражданской ответственности и готов внести свой вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, укрепление единства, мира и согласия в обществе, суверенитета нашего государства", - сказал Валерий Малашко.

Валерий Малашко
Валерий Малашко

Белорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения - БоровикБелорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения - Боровик
"Проводить реформы, в том числе в политической плоскости, мы должны аккуратно в интересах белорусского народа, понимая, что каждый шаг в этом направлении должен быть предельно выдержанным, поскольку очень велика цена ошибки", - сказал политолог Вадим Боровик.

Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики - Макей

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

Владимир Макей обратил внимание на непростые условия, в которых развивается современный мир. Но многие белорусские достижения - это результат проводимой государством многовекторной политики. Читать далее

Владимир Макей. Фото из архива
Владимир Макей. Фото из архива

Повышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнениеПовышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнение
Руководитель ТЦСОНа отметила, что деятельность соцслужбы будет актуальной всегда. Люди неизменно выходят на пенсию, увеличивается число многодетных семей, а это основной контингент, с которыми ТЦСОНы ведут работу.

Беларусь и Пакистан поддерживают прочное сотрудничество в различных сферах - гость ВНС

то отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан, который в качестве гостя присутствовал на VI Всебелорусском народном собрании.

"Пакистан рассматривает Беларусь в качестве важного партнера, - сказал дипломат. - Между нашими странами подписано 77 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Кроме того, некоторые документы находятся в разработке". Читать далее

Саджад Хайдер Хан. Фото из архива
Саджад Хайдер Хан. Фото из архива

Глава крестьянского хозяйства считает важным направлением поддержку органического земледелияГлава крестьянского хозяйства считает важным направлением поддержку органического земледелия
"Важно развить меры стимулирования, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органических технологий. Причем система преференций и господдержки должна быть на всех этапах", - отметил глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь.

Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни - глава КГБ

Об этом заявил сегодня председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании.

"Пик протестной активности пройден, страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития", - сказал Иван Тертель. Читать далее

Иван Тертель
Иван Тертель

Строительная отрасль является одним из драйверов роста национальной экономики - мнение

Такое мнение высказал главный инженер ОАО "Строительный трест №12" Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг" г. Могилева Дмитрий Борисенко во время своего выступления на VI Всебелорусском народном собрании. Читать далее

Дмитрий Борисенко
Дмитрий Борисенко

Делегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерстваДелегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерства
"Все фермеры - люди государственные. Мы принимаем самое активное участие в решении единой для всех аграриев задачи - обеспечить продовольственную безопасность страны. Государство не оставляет нас без помощи", - сказал глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь.

Повышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнениеПовышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнение
Руководитель ТЦСОНа отметила, что деятельность соцслужбы будет актуальной всегда. Люди неизменно выходят на пенсию, увеличивается число многодетных семей, а это основной контингент, с которыми ТЦСОНы ведут работу.

Инвестиции, жилье, медицина - о развитии регионов рассказал на ВНС руководитель Лидского района

Об этом сегодня во время выступления на Всебелорусском народном собрании рассказал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

"Основная цель государственной политики в Беларуси - улучшение жизни людей на основе роста доходов и создания комфортных условий для работы и самореализации. Это применимо и к нашему району, где живет 135 тыс. человек", - отметил Сергей Ложечник. По его словам, несмотря на объективные сложности в завершившейся пятилетке, району удалось выполнить планы по всем ключевым параметрам. Читать далее

Сергей Ложечник
Сергей Ложечник

Важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - мнениеВажно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - мнение
Заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко подчеркнул, что строители готовы реализовывать в жизнь самые смелые архитектурные решения, при этом возводить необходимые объемы жилья.

В Беларуси предлагают разработать госпрограмму патриотического воспитания

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.

"Военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи. Цель - не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны", - сказал Павел Муравейко. Читать далее

Павел Муравейко
Павел Муравейко

В Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка - КравченкоВ Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка - Кравченко
По ее словам, в Беларуси однодетных семей - 70%. "Мы уже говорим о том, что надо поддерживать рождение второго ребенка. Это и жилье, и семейный капитал. Тогда, считаю, будет еще один всплеск рождаемости", - отметила делегат.

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