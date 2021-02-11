Выступления участников и гостей ВНС – главное

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты VI Всебелорусского народного собрания, которое открылось в Минске 11 февраля, высказались о главных аспектах программы социально-экономического развития страны, рассказали, какой видят Беларусь завтра и что ожидают от народного форума. Собрали главное в обзоре Белта.

Гайдукевич: сегодня судьбоносный день, который войдет в историю

Об этом сказал председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

"Сегодня судьбоносный день, который войдет в историю", - сказал Олег Гайдукевич.

Доклад Президента произвел на парламентария большое впечатление. "Основное в сегодняшнем дне - это доклад главы государства. Это ожидаемо. Президент очень тонко чувствует настроение людей, - отметил он. - Мы уже сейчас начали обсуждать образ будущей страны, которая будет буквально в течение нескольких лет формироваться. Мы впервые так серьезно обсуждаем политическое устройство страны, что отличает это Всебелорусское народное собрание от предыдущих. Помимо этого, нельзя умалять вопросы геополитики. Действительно, мир поменялся, и мы должны жестче отстаивать свои национальные интересы в мире. Четко, понятно и ясно проговорил глава государства о Союзе Беларуси и России. Еще раз повторюсь, сегодня исторический день".

Олег Гайдукевич

Сохранение духовных и культурных ценностей способствует единению народа - директор библиотеки Сотрудники и читатели Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И.Ленина посмотрели прямую трансляцию Всебелорусского народного собрания и выступления на нем главы государства Александра Лукашенко.

Малашко: ВНС - институт государственности, народного волеизъявления и демократии

Об этом заявил во время доклада на VI ВНС председатель мандатной комиссии Валерий Малашко.

"Белорусский народ в очередной раз реализует свое конституционное право на участие в обсуждении и определении будущего развития своей страны. Этот форум по праву закрепился в нашем обществе как институт государственности, народного волеизъявления и демократии. Каждый участник сегодняшнего знакового события испытывает чувство высокой гражданской ответственности и готов внести свой вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, укрепление единства, мира и согласия в обществе, суверенитета нашего государства", - сказал Валерий Малашко.

Валерий Малашко

Белорусы должны чувствовать ответственность за принимаемые ими решения - Боровик "Проводить реформы, в том числе в политической плоскости, мы должны аккуратно в интересах белорусского народа, понимая, что каждый шаг в этом направлении должен быть предельно выдержанным, поскольку очень велика цена ошибки", - сказал политолог Вадим Боровик.

Беларусь должна и дальше придерживаться многовекторной внешней политики - Макей

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на VI Всебелорусском народном собрании.

Владимир Макей обратил внимание на непростые условия, в которых развивается современный мир. Но многие белорусские достижения - это результат проводимой государством многовекторной политики. Читать далее

Владимир Макей. Фото из архива

Повышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнение Руководитель ТЦСОНа отметила, что деятельность соцслужбы будет актуальной всегда. Люди неизменно выходят на пенсию, увеличивается число многодетных семей, а это основной контингент, с которыми ТЦСОНы ведут работу.

Беларусь и Пакистан поддерживают прочное сотрудничество в различных сферах - гость ВНС

то отметил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси Саджад Хайдер Хан, который в качестве гостя присутствовал на VI Всебелорусском народном собрании.

"Пакистан рассматривает Беларусь в качестве важного партнера, - сказал дипломат. - Между нашими странами подписано 77 соглашений и меморандумов о взаимопонимании. Кроме того, некоторые документы находятся в разработке". Читать далее

Саджад Хайдер Хан. Фото из архива

Глава крестьянского хозяйства считает важным направлением поддержку органического земледелия "Важно развить меры стимулирования, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органических технологий. Причем система преференций и господдержки должна быть на всех этапах", - отметил глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь.

Пик протестной активности в Беларуси пройден, страна вернулась к нормальной жизни - глава КГБ

Об этом заявил сегодня председатель КГБ Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании.

"Пик протестной активности пройден, страна вернулась к нормальной жизни и твердо стоит на пути дальнейшего развития", - сказал Иван Тертель. Читать далее

Иван Тертель

Строительная отрасль является одним из драйверов роста национальной экономики - мнение

Такое мнение высказал главный инженер ОАО "Строительный трест №12" Управляющая компания холдинга "Стройтрест-холдинг" г. Могилева Дмитрий Борисенко во время своего выступления на VI Всебелорусском народном собрании. Читать далее

Дмитрий Борисенко

Делегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерства "Все фермеры - люди государственные. Мы принимаем самое активное участие в решении единой для всех аграриев задачи - обеспечить продовольственную безопасность страны. Государство не оставляет нас без помощи", - сказал глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь.

Повышение зарплаты поможет расширить кадровый состав соцслужб - мнение Руководитель ТЦСОНа отметила, что деятельность соцслужбы будет актуальной всегда. Люди неизменно выходят на пенсию, увеличивается число многодетных семей, а это основной контингент, с которыми ТЦСОНы ведут работу.

Инвестиции, жилье, медицина - о развитии регионов рассказал на ВНС руководитель Лидского района

Об этом сегодня во время выступления на Всебелорусском народном собрании рассказал председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник.

"Основная цель государственной политики в Беларуси - улучшение жизни людей на основе роста доходов и создания комфортных условий для работы и самореализации. Это применимо и к нашему району, где живет 135 тыс. человек", - отметил Сергей Ложечник. По его словам, несмотря на объективные сложности в завершившейся пятилетке, району удалось выполнить планы по всем ключевым параметрам. Читать далее

Сергей Ложечник

Важно синхронизировать возведение жилья с созданием социальной инфраструктуры - мнение Заместитель генерального директора ОАО "Строительный трест №14" Дмитрий Мурашко подчеркнул, что строители готовы реализовывать в жизнь самые смелые архитектурные решения, при этом возводить необходимые объемы жилья.

В Беларуси предлагают разработать госпрограмму патриотического воспитания

Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.

"Военное ведомство предлагает разработать государственную программу патриотического воспитания населения Беларуси. Она должна охватывать все слои общества, отдавая приоритет детям и молодежи. Цель - не формальное, а принятое сердцем и душой чувство гражданской ответственности каждого за судьбу страны", - сказал Павел Муравейко. Читать далее

Павел Муравейко

В Беларуси надо стимулировать семьи при рождении второго ребенка - Кравченко По ее словам, в Беларуси однодетных семей - 70%. "Мы уже говорим о том, что надо поддерживать рождение второго ребенка. Это и жилье, и семейный капитал. Тогда, считаю, будет еще один всплеск рождаемости", - отметила делегат.