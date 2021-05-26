26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участникам проекта по изучению иммунитета к COVID-19 начали рассылать первые результаты исследования, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

На электронную почту участникам приходит информация о постинфекционном иммунитете - уровне антител к вирусу SARS-CoV-2 в их организме. Планируется, что через несколько дней участники, которые указали в анкете информацию о наличии у них прививки против COVID-19 вакциной "Спутник V", получат на электронную почту результаты оценки у них поствакционального иммунитета.

Специалисты исследовательской группы начали анализ результатов исследования на популяционном уровне.

Проект по изучению иммунитета против COVID-19 организован Минздравом Беларуси совместно с Роспотребнадзором России. С 14 по 19 мая все желающие могли сдать кровь для исследования на антитела к COVID-19. Сейчас специалисты на основе полученных данных проводят оценку популяционного иммунитета населения.-0-