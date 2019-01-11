Участниками акции "Чудеса на Рождество" стали более 17 тыс. детей

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участниками республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" стали более 17 тыс. детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" проходила в Беларуси с 5 декабря по 8 января включительно. "Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО провели во всех регионах страны около 800 мероприятий, их участниками стали более 17 тыс. детей. В частности, наши активисты с подарками и праздничными программами посещали детские дома, школы-интернаты, приемники-распределители, детей-инвалидов, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Кроме того, мы не оставили без внимания и пожилых людей. Только волонтеры Гродненского областного комитета БРСМ посетили 785 одиноких пожилых людей, ветеранов, инвалидов, узников блокады Ленинграда", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, в Брестской области 8 декабря прошел фестиваль тимуровских и волонтерских отрядов "Траектория добра". "Волонтерский десант сделал остановку в Жемчужненской средней школе, где во время мастер-классов дети научились делать открытки и игрушки, куклы-мотанки, сувенирное мыло и фигуры из воздушных шаров. Изюминкой мероприятия стала площадка, где ребята изготовили теплые пледы для одиноких пожилых людей и детей-сирот из ярких вязаных своими руками кусочков. Волонтерский отряд работающей молодежи из Новополоцкой центральной городской больницы с Дедом Морозом и Снегурочкой адресно поздравил 32 семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Елка желаний, которая разместилась в Могилеве, позволила создать праздник для обучающихся и воспитанников Костюковичского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. "Волонтерский отряд "Мы - детям" первичной организации БРСМ Минского государственного лингвистического университета традиционно посетил с подарками и праздничной программой Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. В Минской области в последний день проведения акции прошло мероприятие в приемнике-распределителе для несовершеннолетний УВД Минского облисполкома с показательными выступлениями известных спортсменов и вручением подарков", - подчеркнула Александра Гончарова.

Неизменными организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация". В 2018-2019 годах проект внес достойный вклад в копилку добрых дел общереспубликанского проекта "Наши дети".-0-