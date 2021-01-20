Участники патриотического проекта БРСМ "Зимний маршрут" преодолеют более 1,6 тыс. км

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый патриотический трудовой проект Республиканского штаба студенческих отрядов Белорусского республиканского союза молодежи "Зимний маршрут" будет реализован на территории Витебской, Гродненской и Могилевской областей, сообщила корреспонденту БЕЛТА представитель ЦК БРСМ, командир РШСО Надежда Шаховская.

"Зимний маршрут" - это один из трудовых проектов, который Республиканский штаб студенческих отрядов планирует реализовать в этом году силами трех сводных студенческих отрядов Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, общим количеством 63 человека - такая у нас дружная команда. Бойцы отрядов проведут в малых городах и поселках Витебской, Гродненской и Могилевской областей ряд профориентационных интерактивов и тематических занятий, концертных и социально значимых программ. Специально для проекта мы разработали серию патриотических пазлов, популяризирующих символы независимой Беларуси - государственные герб и флаг, а также раскрасок "Беларусь помнит", - рассказала Надежда Шаховская.

По ходу маршрута ребята будут оказывать необходимую помощь пожилым людям в расчистке придворовых территорий от снега, колке и складировании дров. Если понадобится - наносят воды, поклеят обои. К слову, такие заявки уже поступили. Кроме того, займутся благоустройством памятников и обелисков, после чего проведут патриотические мероприятия "Память сердца" с возложением цветов и зажжением на мемориалах лампад.

"Проект стартует 23 января в Гродно. Маршрут отряда "Азiмыя" проляжет через Сморгонский, Ивьевский, Лидский и Щучинский районы. Поскольку отряд сформирован на базе Гродненского аграрного университета, в центре внимания отрядников будут профильные агроклассы сельских школ. Патриотический трудовой челлендж подхватит 24 января отряд "Сияние". В Могилевской области "Зимний маршрут" пройдет по Кличевскому, Белыничскому, Круглянскому, Шкловскому и Горецкому районам. В День студента, 25 января, по маршруту: Новополоцк - Дубровенский - Оршанский - Толочинский районы отправится отряд "Первый шаг". Это по-настоящему сводный отряд. Он объединил студентов БарГУ, БелГУТа, ГрГМУ, ВГУ имени П.М. Машерова, ВГАВМ, а также Полоцкого госуниверситета, на базе которого и был сформирован", - отметила командир РШСО.

К слову, в общей сложности с 23 по 31 января отряды зимнего маршрута преодолеют более 1,6 тыс. км.

Организатором проекта "Зимний маршрут" выступает Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ при поддержке Министерства образования и органов исполнительной власти.-0-