Участники ВНС: в сложившейся ситуации главная задача - сохранить нашу страну

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники VI Всебелорусского народного собрания приняли обращение к соотечественникам, сообщает БЕЛТА.

"Мы, полноправные представители народа Беларуси, осознавая ответственность за будущее нашей страны, обращаемся к вам. За 30 лет Беларусь состоялась как суверенное и независимое государство. В полной мере обеспечены права и базовые потребности личности. Сегодня, в условиях мировой пандемии коронавируса, экономической турбулентности, глобальных и региональных международных конфликтов, Беларусь подверглась неприкрытому давлению внешних и внутренних деструктивных сил, цель которых - свержение действующей власти и ликвидация белорусской государственности, - говорится в обращении. - Отдельными странами в отношении Беларуси нарушаются основные принципы международного права - недопустимость вмешательства во внутренние дела, применения политических и экономических санкций, организации финансирования и подстрекательства к деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя. В сложившейся ситуации главная задача - сохранить нашу страну".

Отмечается, что духовным базисом белорусского государства являются историческая память народа, его национальные ценности, патриотизм, преданность Отечеству. Их нужно сберечь и передать будущим поколениям. Решительно заявляется о недопустимости попыток искажения истории, оправдания и реабилитации нацизма и коллаборационизма в любых их проявлениях.

"Изменения нужны, и они будут - эволюционные, направленные на усиление конституционных полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти, повышение уровня коллективной ответственности за формирование и функционирование политической системы, вовлеченности граждан в непосредственное управление государственными делами путем придания Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа. Самые широкие слои населения примут участие в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики. Государство поддержит все созидательные инициативы гражданского общества, обеспечивающие решение конкретных социально-экономических проблем и улучшение качества жизни людей", - подчеркнули в своем обращении участники ВНС.

Стратегической целью должно стать дальнейшее повышение эффективности белорусской модели социального государства, в центре которой - человек.

"Решение этих задач обеспечит программа социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, одобренная участниками VI Всебелорусского народного собрания. Вместе мы ответим на все вызовы и угрозы, сделаем все для сохранения мира и процветания нашей любимой Родины. Наша сила - в единстве. Беларусь у нас одна", - резюмировали участники форума.-0-