Участников из четырех стран соберет в БГУ научная конференция о журналистике

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая онлайн-конференция "Журналистика - Медиалогия - Наставничество" пройдет 1 марта в БГУ. Мероприятие посвящено 95-летию со дня рождения одного из основателей белорусской журналистики, доктора филологических наук, профессора факультета журналистики БГУ Бориса Стрельцова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками форума станут около 80 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и журналистов из Беларуси, России, Украины и Китая. Это представители Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета, Российского государственного гуманитарного университета, Национального университета "Львовская политехника", Института журналистики и коммуникаций Хэнаньского университета, Института экономики НАН Беларуси, а также "Настаўніцкай газеты", Издательского дома "Звязда", - рассказали в пресс-службе.

В программу включена работа пяти секций. Эксперты обсудят вопросы теории жанров журналистики, прав и обязанностей журналистов, медиатизации общества, медиасферы и развития медиасистем. Также состоится обсуждение научного наследия Бориса Стрельцова. По итогам заседания издадут сборник материалов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ. Дискуссионные площадки будут организованы на платформе Zoom.

Организатором научного мероприятия выступает факультет журналистики БГУ.

Борис Васильевич Стрельцов (1.03.1926 - 18.10.2009) - советский и белорусский писатель, публицист, доктор филологических наук, заслуженный деятель культуры Беларуси. С 1951 по 1956 год учился на филологическом факультете БГУ. С сентября 1969 года начал трудовую деятельность на факультете журналистики БГУ. Работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, с 1998 года - профессором кафедры социологии журналистики.-0-