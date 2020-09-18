Участница женского форума "За Беларусь": мы умеем дружить и вести мужчин за собой

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мы умеем дружить и вести мужчин за собой", - подчеркнула во время женского форума бухгалтер 2-ой категории, секретарь первичной организации Белорусского республиканского союза молодежи (Витебск) Анастасия Солдатенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусы - это красивый славянский народ с открытой душой и прекрасным настроением. А наши женщины достойны самых лучших эпитетов и комплиментов, - сказала Анастасия Солдатенко. - Они создают комфортную атмосферу в семье и на рабочем месте, берут на себя ответственность за повседневные заботы о детях и семье. Мы умеем дружить и вести мужчин за собой".-0-