Участница женского форума "За Беларусь": наши белорусские женщины всегда побеждали

Во время форума. Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед началом женского форума "За Беларусь" педагог дополнительного образования Областного центра творчества (Могилев) Елена Складнева заявила, что белорусские женщины всегда побеждали, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум замечательно организован. Вокруг столько добрых, улыбчивых лиц! Наши белорусские женщины всегда побеждали. А потому у нас нет тревоги за будущее страны. Уверена, что все наладится и в нашем доме будет тепло, уютно и хорошо", - сказала она.-0-