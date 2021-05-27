Участницы конкурса "Королева студенчества Беларуси" начали подготовку к финалу

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалистки республиканского конкурса грации и таланта "Королева студенчества Беларуси - 2021" прибыли в Минск для участия в подготовке к цветочному шоу, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель творческого проекта Владислав Дубицкий.

"Сегодня участницы национального финала студенческого конкурса грации и таланта прибыли в Минск. Первая встреча с режиссерско-постановочной группой традиционно состоялась в Республиканском доме молодежи. Каждая грация получила в подарок фирменный мерч конкурса. Впереди у нас серьезная и напряженная работа, ведь до грандиозного представления остается ровно неделя. Уже прошло знакомство. Коммуникативная компетенция между конкурсантками играет важную роль в умении взаимодействовать, ведь у девушек плотный график - репетиции, мастер-классы по дефиле и ораторскому мастерству, фотосеты, съемки профайлов, культурно-досуговая программа. К примеру, они поучаствуют в благотворительном проекте "Особенный модный показ "Цветные сны", во время творческой встречи пообщаются с "Мисс Беларусь - 2018" Марией Василевич", - рассказал Владислав Дубицкий.

По словам руководителя проекта, национальный финал, во время которого компетентное жюри определит победительницу, пройдет под слоганом "Красота - это ты!" "В этом году мы порадуем зрителей и жюри эффектным театрализованным представлением "Цветы", в котором будут задействованы высокотехнологичная сцена, подиум, экраны. Безусловно, его главным украшением станут 13 талантливых белорусских студенток. Готовим с королевами пять ярких дефиле в различных нарядах. Представим интересные молодежные тренды, модные луки этих сезонов, много бижутерии. Во время финала девушки блеснут умом и находчивостью в интеллектуальном конкурсе, а также раскроют таланты в творческом", - поделился руководитель проекта.

По итогам всех выступлений жюри определит победительницу и призеров конкурса в следующих номинациях: 1-е место - "Королева студенчества Беларуси", 2-е место - "I Вице-королева студенчества Беларуси", 3-е место - "II Вице-королева студенчества Беларуси". "Интернет-аудитория сможет выбрать обладательницу звания "Королева студенчества Беларуси - 2021 online". Голосование будет организовано с 30 мая одновременно на трех площадках в официальных группах и аккаунтах БРСМ в соцсетях "ВКонтакте", Instagram и мессенджере Telegram. Участников групп ждет много сюрпризов", - добавил Владислав Дубицкий.

Республиканский финал конкурса грации и артистического мастерства "Королева студенчества Беларуси - 2021" состоится 3 июня в концертном зале Prime Hall. Учредителем проекта выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования, Национальной школы красоты, государственных и частных структур, общественных и творческих организаций.-0-

Фото БРСМ