Учеба, жилье, страховой стаж - Минобороны о нормах указа о призыве на срочную военную службу

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня глава государства подписал указ о призыве на срочную военную службу, который в этом году пройдет с февраля по май. Этим же документом предусмотрено и увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки. Их ждут особые преференции. Как это будет работать, в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" рассказал начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Касинский, сообщает БЕЛТА.

"Данным документом закреплены достаточно значимые меры. В первую очередь, это учет срока срочной службы в страховой трудовой стаж. Вторая мера - это закрепление права за военнослужащими, которые выполняют свой воинский долг (и за членами их семей), на те общежития, которыми они были обеспечены в соответствии с трудовыми договорами перед призывом на срочную службу, - отметил Леонид Касинский. - Также указом закреплено право военнослужащих по окончании службы на бесплатное обучение на факультетах довузовской подготовки при поступлении и подготовке к поступлению в высшие учебные заведения".

Как отмечается, речь идет не только о вузах, которые касаются военной сферы, но и общегражданских.

Как было отмечено в интервью, Министерство обороны уже на протяжении нескольких лет реализует так называемый пакет мотивационных мероприятий. По словам Леонида Касинского, работа в данном направлении будет продолжена. "Правительством утвержден план на 2020 год. Среди основных моментов - рассмотрение вопроса о внесении изменений в законодательство, чтобы военнослужащие срочной службы имели приоритетное право при поступлении в высшее учебное заведение при равных количествах баллов", - сказал начальник главного управления.-0-