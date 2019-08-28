28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебные эвакуации пройдут в школах 9-10 сентября во время акции "Единый день безопасности". Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам первый заместитель начальника управления надзора и профилактики МЧС Василий Сивчак, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 9 по 10 сентября во время "Единого дня безопасности во всех школах запланировано проведение отработок планов эвакуации людей на случай возникновения пожара, в том числе и при участии работников МЧС", - сказал Василий Сивчак. Спасатели в эти дни также будут проводить классные часы, где поговорят с детьми о правилах безопасности.

Работники МЧС перед началом учебного года провели надзорно-профилактические мероприятия в 2864 школах. Как правило, нарушения противопожарных требований режимного характера устранялись прямо во время проверок. В адрес руководителей и должностных лиц учреждений образования внесены 13 представлений об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям по вопросам противопожарной безопасности.

"Последовательная работа всех заинтересованных позволила повысить уровень пожарной безопасности в учреждениях образования. Как результат - во время контрольных мероприятий по оценке готовности школ к новому учебному году органы государственного пожарного надзора не выявили нарушений законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью детей", - отметил Василий Сивчак. Практически со всем персоналом школ проведены противопожарные инструктажи - это около 30 тыс. человек.

Как сообщалось, акция "Единый день безопасности" пройдет в Беларуси 1-10 сентября. В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи. Состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире.

Во время акции республиканские органы госуправления и общественные объединения проведут тематические дни. К примеру, 2 сентября это будут Минобразования и Минкульт, а завершат проведение тематических дней 9-10 сентября МЧС, Минздрав, БДПО и ОСВОД.-0-