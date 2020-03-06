Учебный процесс в БНТУ с 10 марта вернется в штатный режим

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учебный процесс в БНТУ с 10 марта приходит в штатный режим, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Отметим, что все помещенные на карантин студенты БНТУ чувствуют себя удовлетворительно. На сегодняшний день ни у кого из них РНК коронавируса не обнаружен. С учетом этого и по итогам совместного обсуждения с министерствами здравоохранения и образования в нашем университете был подготовлен приказ об организации работы университета с 10 марта. Также обращаем внимание на то, что 7 и 9 марта обучение мы продолжим по индивидуальному графику", - рассказали в БНТУ.

Все студенты приступают к занятиям согласно расписанию. Пропускной режим в корпуса и на территорию БНТУ будет организован по студенческим билетам и пропускам работников, обсуживающего персонала БНТУ. Университетский центр питания с 10 марта также будет работать в штатном режиме. В учебных корпусах и других местах общественного пользования будут расположены антисептические средства, которыми смогут пользоваться обучающиеся и работники университета. "По всем появляющимся вопросам, связанным с организацией учебного процесса (сдача отчетов по преддипломной практике, проведение консультаций по государственным экзаменам и другое) просим обращаться в свои деканаты", - добавили в вузе.

Вместе с тем в университете будет продолжен мониторинг состояния здоровья через сбор информации от старост групп, кураторов, деканов и руководителей других структурных подразделений, обеспечивающих учебный процесс.-0-