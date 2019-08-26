Учение инженерных войск ВС Беларуси и России пройдет 27-29 августа

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное тактико-специальное учение инженерных войск вооруженных сил Беларуси и России пройдет 27-29 августа на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа РФ, сообщили БЕЛТА в белорусском Министерстве обороны.
Запланированы два этапа учения: на первом отработают выполнение задач инженерного обеспечения, на втором - управление подразделениями при выполнении этих задач.
Инженерные подразделения будут совершенствовать слаженность при подготовке оборонительной операции. Также среди основных целей - повышение уровня готовности и способности органов управления и инженерных войск ВС к совместным действиям, их взаимодействия и полевой выучки при совместном выполнении задач.
Учение состоится во время подготовки к совместному оперативному учению вооруженных сил двух стран "Щит Союза - 2019", которое пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.-0-