Учение КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2019" пройдет на территории России 16-18 октября

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2019" пройдет 16-18 октября на полигоне 333 Центра боевой подготовки Западного военного округа Вооруженных Сил России в Нижегородской области, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год с 16 по 18 октября предусмотрено проведение совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019" на тему "Подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", - отметил пресс-секретарь. - Совместное учение проводится в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019" с участием частей и подразделений воинских контингентов и формирований сил специального назначения из состава КСОР ОДКБ, а также оперативных групп оборонных ведомств и представителей пограничных служб государств - членов ОДКБ".

Во время "Взаимодействия-2019" планируется отработать вопросы подготовки совместной операции и управления контингентами КСОР ОДКБ при ведении практических действий по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Кроме того, предусмотрена отработка воинскими контингентами и формированиями сил специального назначения учебно-боевых задач при ведении разведки с комплексным применением различных средств наземного и воздушного базирования, усилении войск прикрытия государственной границы, проведении специальной операции по блокированию участка границы государства - члена ОДКБ, разгрому и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

"С учетом сложившейся практики проведения учений в формате ОДКБ на заключительный этап совместного учения "Взаимодействие-2019" 18 октября приглашаются в качестве наблюдателей представители ООН, ОБСЕ, Министерства обороны Сербии, а также военные атташе, аккредитованные в России, - подчеркнул Владимир Зайнетдинов. - Принимая во внимание принятое в мае 2019 года открытое обращение министров иностранных дел государств - членов ОДКБ к министрам иностранных дел государств - членов НАТО с предложением о налаживании конструктивного взаимодействия, Россия (по согласованию с государствами - членами ОДКБ) направила соответствующие приглашения в международный секретариат альянса и всем военным атташе государств - членов НАТО".

Церемония открытия учения состоится 16 октября. До начала совместного учения предусмотрено проведение командно-штабной тренировки.-0-