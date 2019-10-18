Учение разведорганов ОДКБ "Поиск" в 2020 году пройдет в Армении

18 октября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня завершилось специальное учение с силами и средствами разведки государств - членов ОДКБ "Поиск-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

Учение проходило с 14 по 18 октября на четырех полигонах Беларуси. В нем участвовали представители разведорганов Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ. Всего было задействовано около 2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной.

Торжественная церемония закрытия прошла сегодня на Обуз-Лесновском полигоне. Отличившихся военнослужащих наградили медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Учрежденный по инициативе белорусской стороны переходящий Кубок был вручен представителю Армении, на территории которой планируется проведение "Поиска" в 2020 году.

Самым зрелищным оказался заключительный этап мероприятия, во время которого участники смогли в полной мере продемонстрировать свое воинское мастерство и полевую выучку. Военнослужащие выполняли задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований, освобождению захваченного населенного пункта и заложников, восстановлению конституционного порядка.

За завершающей фазой маневров наблюдал министр обороны Беларуси Андрей Равков, который высоко оценил уровень подготовки всех подразделений разведки. "Уровень их подготовки вызывает уважение. Любое учение, любая тренировка для войск, вооруженных сил жизненно необходимы. Только в этом случае они будут развиваться профессионально, получать навыки, которые позволят им выполнять задачи. И это самое главное. Второе - то, что здесь встретились представители государств ОДКБ. Они профессионалы своего дела, им есть чему друг у друга поучиться - это тоже очень важно. Укреплять эти силы и средства нужно для того, чтобы и национальные вооруженные силы, и в целом ОДКБ могли выполнять задачи для защиты своей территории, своей независимости", - подчеркнул министр.

Специальное учение разведорганов ОДКБ является частью совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019". В Беларуси "Поиск" проводился первый раз. "Впервые на подобных учениях, которые проводятся с 2016 года, мы задействовали все подразделения разведки силовых министерств. С нами работали Комитет государственной безопасности, подразделения разведки внутренних войск, специальной разведки МЧС. Группы действовали совместно, в том числе как многонациональные. Все подразделения с задачами справились и заслуживают самой высокой оценки", - отметил руководитель учения - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси по боевому управлению Игорь Король.-0-

Фото Вадима Якубёнка