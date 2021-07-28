Учение "Запад-2021" подтверждает готовность отразить любые угрозы - прокурор

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учение "Запад - 2021" является подтверждением готовности отразить любые угрозы. Об этом заявил начальник отдела прокуратуры Брестской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Дмитрий Пузанкевич, выступая перед личным составом 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) и 111-й артиллерийской бригады Западного оперативного командования. Об этом БЕЛТА сообщает со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

"Предстоящее учение, которое запланировано совместно с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации как нашего союзника, имеет большое общественно-политическое значение. Это не только отработка умений и навыков, но и подтверждение нашей готовности к отражению любых угроз", - сказал Дмитрий Пузанкевич.

Во время выступления прокурорский работник подробно остановился на вопросах безопасности военной службы, сохранности вооружения, военной и специальной техники, а также выполнения мероприятий по охране окружающей среды. Затем он ответил на вопросы военнослужащих.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад - 2021" пройдет с 10 по 16 сентября 2021 года, часть мероприятий запланирована на полигонах Брестчины.-0-