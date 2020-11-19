Учения Корпуса сил СНГ запланированы на май 2021 года

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая конференция по подготовке учений Корпуса сил СНГ состоялась сегодня в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Во время заседания представители МЧС России довели общий замысел проведения учений, запланированных на май 2021 года, а также представили информацию об их этапах. Одной из наиболее важных тем обсуждения было участие поисково-спасательных отрядов в полевой и демонстрационной фазах учений", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, затрагивался вопрос участия экспертов в международной научно-практической конференции по вопросам совершенствования системы гражданской обороны, семинарах по вопросам психологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях и по обмену опытом организации работы выездных пресс-центров, которые состоятся на полях учений.

В МЧС отметили, что планирующиеся полномасштабные учения будут проводиться впервые с момента утверждения Реестра Корпуса сил СНГ. -0-