Учения МЧС пройдут 28-30 апреля в Вилейском районе

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Вилейского района с 28 по 30 апреля пройдут комплексные учения по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Практические и теоретические вводные - обстоятельства возможных чрезвычайных ситуаций - сформированы таким образом, чтобы максимально учесть специфику региона, возможные характерные для местности опасные факторы и максимально отработать взаимодействие всех служб, которые привлекаются к ликвидации ЧС и их последствий.

Начнутся учения 28 апреля с получения от Белгидромета штурмового предупреждения о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с. По легенде, из-за обильных осадков и таяния снега уровень воды в реке Вилия превысит критическое значение, произойдет подтопление жилых домов в черте города. Приоритет - спасение жизни, поэтому незамедлительно будут организованы работы по спасанию. Для оказания помощи гражданам развернут пункт временного размещения людей, прием отселяемого населения организуют на базе школы. Одновременно будут проводиться работы по расширению русла реки, регулированию дорожного движения и организации объезда.

Затем службы района отработают взаимодействие при ликвидации загораний в экосистемах. По легенде, в ЦОУ Вилейского района от очевидцев поступит сообщение о том, что несколькими очагами горит сухая растительность в районе деревни Косута, создается угроза рядом расположенным лесу и торфянику.

Далее события будут разворачиваться в районе деревни Кривое Село, где в результате прохождения ураганного ветра повредится крыша здания фермы и опоры линий электропередачи, а вдоль автотрассы произойдет падение деревьев, что вызовет затор. Заблокированным окажется и экскурсионный автобус. Получившим травмы пассажирам будет оказана помощь. На вводной отработают взаимодействие спасателей, работников органов внутренних дел, дорожников, работников лесхоза и медиков. Согласно вводной взаимодействие участников учений будет осложнено отсутствием связи с центром оперативного управления районного отдела по ЧС.

Уже 29 апреля действия начнутся с реагирования на аварию на аммиачно-холодильной установке молочного комбината в Вилейке. По легенде, в результате аварии произойдет выброс значительного количества аммиака. Далее будут проводиться мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционным заболеванием сельскохозяйственных животных.

Также будут организованы мероприятия по реагированию на сообщение об оставленном в здании вокзала подозрительном предмете: эвакуация, предотвращение паники, привлечение оперативных сил и средств. Следом поступит сообщение о сильном запахе газа в подъезде одного из домов, при ликвидации условной утечки газа в подвале дома обнаружат человека, нуждающегося в медицинской помощи.

Следующие мероприятия будут направлены на ликвидацию аварий на водопроводе и газопроводе. В этот же день поступят условные сообщения о том, что в магазине слышны металлические поскрипывания. Будут организованы работы, направленные на обеспечение безопасности граждан в условиях вероятного обрушения крыши объекта. Также будет отработан ряд внезапных вводных.

В третий день учений будут отработаны действия, связанные с организацией эффективного реагирования районного звена Минской областной подсистемы Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на любую из возможных оперативных обстановок.-0-