Учения по проверке готовности госорганов к реагированию при ЧС проходят в Минске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходят учения по проверке готовности государственных органов к реагированию и взаимодействию при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает БЕЛТА.
В мероприятиях принимают участие подразделения Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и других госорганов. Сценарий учений предусматривает задействование специальной техники.
Мероприятия проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности II Европейских игр, которые состоятся в Беларуси в 2019 году.-0-
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