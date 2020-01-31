Ученые Беларуси и Татарстана создадут совместную лабораторию нефтехимии

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали 30 января Институт химии и новых материалов Национальной академии наук Беларуси и Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Документ предполагает совместное участие в реализации научно-технических проектов, в том числе создание совместной Международной исследовательской лаборатории нефтехимии, взаимодействие в области нефтехимических технологий (в том числе малотоннажных), очистки углеводородов от вредных примесей, комплексной комбинированной переработки тяжелых нефтяных остатков и возобновляемых природных ресурсов для получения легких и средних дистиллятов (топлива и сырья для нефтехимического синтеза), проведения углубленных исследований в области нефтехимии в интересах удовлетворения потребностей различных отраслей народного хозяйства Беларуси и Татарстана", - отметили в димписсии.

Подписание соглашения - результат договоренностей, достигнутых между директором Институт химии и новых материалов Национальной академии наук Беларуси академиком Владимиром Агабековым и директором Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья Ахметом Мазгаровым во время визита делегации Национальной академии наук Беларуси в Татарстан в ноябре 2019 года.-0-