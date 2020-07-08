Ученые БГУ разработали инновационную защитную маску

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали многоразовую защитную маску из материала на основе полиэфира. Над ее созданием работали сотрудники НИИ физико-химических проблем вуза под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки Дмитрия Гриншпана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

"Предложенная инновационная продукция БГУ изготавливается только из белорусских материалов. Для внешнего и внутреннего слоев используется не имеющий аналогов новый пленочно-тканевый материал на основе полиэфира. Он не впитывает жидкость и устойчив к жестким обработкам. Данный материал разработан и производится в НИИ физико-химических проблем БГУ. Средний слой одновременно выполняет функции фильтра и сорбента и состоит из углеродного нетканого полотна "Карбопон-Актив", который выпускается на предприятии "СветлогорскХимволокно". Благодаря этому материалу предотвращается попадание токсичных веществ в организм человека при дыхании", - рассказали в пресс-службе.

Маска также обладает брызгоустойчивостью и воздухопроницаемостью, биосовместима с кожей человека, выдерживает многократное кипячение в воде с добавлением лимонной или уксусной кислот. При этом она износостойкая, использовать ее можно в течение длительного времени.

При работе над изделием ученые БГУ ориентировались на решение комплекса задач. Например, сегодня одноразовые маски после использования не собирают и не утилизируют, а выбрасывают вместе с обычным мусором. Из-за наличия в них вирусов они становятся источником заражения. Поэтому маски, по мнению разработчиков, должны быть не одноразовыми, а многоразовыми, регенерируемыми и стерилизуемыми.

В настоящее время ведутся переговоры с партнерами для организации производства инновационной продукции.-0-

Фото БГУ