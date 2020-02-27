Ученые БГУ разработали технологию мониторинга месторождений полезных ископаемых

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ создана экспериментальная технология геоэкологического мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Технология основана на анализе данных дистанционного зондирования Земли из космоса и позволяет оперативно отследить изменения окружающей среды в районах разработки месторождений шахтным и карьерным способами и сократить негативное влияние на нее при извлечении природных ресурсов. С помощью данной технологии можно спрогнозировать риски обвалов, затопления карьеров и шахт, выбросов газа, техногенных землетрясений в местах добычи калийных солей, известняка, песка, глины. Авторами инновации выступили сотрудники факультета географии и геоинформатики БГУ Борис Власов, Татьяна Архипенко и Михаил Комаровский под руководством профессора кафедры региональной геологии Валерия Губина.

Разработка представляет собой программу для автоматизированной обработки снимков земной поверхности. На их основе создаются картографические модели исследуемой территории, где выделяются геодинамически активные зоны. Для наибольшей точности прогнозов ученые посещают исследуемую местность и изучают особенности рельефа, покровные отложения, водно-эрозионные процессы, возможность обвалов, оползней. Результатом системной работы является комплекс карт оценки геоэкологического состояния и изменений геологической среды. Уже разработаны карты для месторождений глин в Минском районе и калийных солей в Солигорском районе.

Новация успешно прошла апробацию в "Белгорхимпроме". Кроме того, принципы работы с данной технологией преподаются будущим инженерам-геологам на факультете географии и геоинформатики БГУ.

Проект выполнен согласно программе Союзного государства "Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного зондирования Земли" ("Мониторинг-СГ"). -0-