28 февраля, Минск /Анастасия Архипова - БЕЛТА/. Ученые БГУИР разработали измерительный комплекс для улучшения качества цифровых кодов на товарах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил доцент кафедры информационных радиотехнологий университета Валерий Кирильчук.

Заказчиком проекта измерительного комплекса выступило Министерство образования. Над проектом работали сотрудники кафедры информационных радиотехнологий - доцент Валерий Кирильчук, ведущий инженер Игорь Кижлай и инженер-электроник Алексей Попов. Привлекались также студенты и магистранты, результаты работы которых нашли отражение в теме дипломных проектов и магистерских диссертаций.

В основе работы ученых - технология радиочастотной идентификации (RFID). Любой объект, например, товар на магазинной полке или на складе, маркируется так называемым цифровым кодом - идентификационными метками. Их преимущество в том, что они питаются от поля считывателя, а не от батареек. "Мы занимаемся не самой системой RFID, она уже известна, а разработкой измерительного комплекса. С его помощью можно исследовать точные параметры метки в сложных условиях окружающей среды", - рассказал Валерий Кирильчук.

По его словам, чтобы метка правильно показывала информацию, она должна быть надежно защищена. Кроме того, при ее установке нужно учитывать характеристики окружающего пространства. Все это позволит группе меток, установленных на разных товарах, например, на одной полке в магазине, корректно взаимодействовать друг с другом и правильно показывать информацию о продукции.

Игорь Кижлай отметил, что в процессе реализации проекта был разработан мобильный комплекс, который сейчас используется только в научных целях. "Мы планируем сделать выносное портативное оборудование, размером с чемодан, чтобы можно было приехать к заказчику и измерить показатели электромагнитных полей, определить место, в котором будет устанавливаться метка, и изучить, будет ли она работать в заданных условиях", - сказал он.

Разработка университета отличается от специализированного, узконаправленного оборудования иностранных компаний. "Мы сделали прибор и для исследований, и для обучения", - подчеркнул Игорь Кижлай.

Сейчас комплекс используется в учебном процессе во время дисциплины "Информационные радиотехнологии малого радиуса действия". В планах ученых БГУИР открыть сертифицированную лабораторию для изучения и измерений элементов RFID-систем, с возможностью исследования компонентов беспроводных сенсорных сетей. -0-