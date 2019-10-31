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31 октября 2019, 11:02

Ученые готовят новый "Тлумачальны слоўнік" и словарь белорусских говоров

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые готовят новый "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы" и словарь белорусских говоров. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси Игорь Копылов во время первого международного конгресса по белорусскому языку, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас много интересных проектов как фундаментального, так и прикладного характера. Один из самых важных - подготовка нового "Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы". Ориентировочно он будет издан в 15 томах, а объем составит более 250 тыс. слов", - сказал Игорь Копылов.

Он обратил внимание на то, что эти сотни тысяч слов в основном относятся к литературному языку, а ведь есть еще диалекты. "Мы создаем сводный словарь белорусских народных говоров. Это еще один знаковый проект. Перед нами стоит задача максимально полно собрать и зафиксировать соответствующую лексику в виде электронного словаря, а затем издать и бумажный", - отметил директор института.

Сегодня невозможно проводить лингвистические исследования без использования информационных технологий. В связи с этим ученые завершают подготовку электронного ресурса белорусского языка, который будет включать оцифрованные тексты различных жанров и стилей. "Этот ресурс поможет оптимизировать работу не только ученых, но и учителей, редакторов и всех тех, кто интересуется белорусским языком", - добавил Игорь Копылов.

Первый международный конгресс по белорусскому языку "Беларуская мова - галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы" посвящен 90-летию основания одного из старейших институтов в системе Академии наук - Института языкознания имени Якуба Коласа. В форуме принимают участие ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, Литвы. Основные направления, которые обсуждаются на конгрессе: современный белорусский язык в условиях близкородственного двуязычия, межславянские языковые и культурные контакты, роль IT в проведении лингвистических исследований, фразеология и языковая картина мира, стилистика текста, проблемы перевода, роль языкознания в современной гуманитаристике.

Вниманию участников форума представлена выставка, посвященная истории белорусского языкознания. На ней можно увидеть уникальные раритетные издания, подготовленные учеными Института языкознания имени Якуба Коласа за 90 лет и вошедшие в золотой фонд отечественной лингвистики. Среди них "Граматыка беларускай мовы" в двух томах, "Гістарычны слоўнік беларускай мовы" в 37 выпусках, "Тлумачальны слоўнік беларускай мовы" в шести томах, "Дыялекталагічны атлас беларускай мовы".

Институт языкознания имени Якуба Коласа известен в Беларуси и за рубежом как крупный научно-исследовательский и координационный центр в области лингвистики. В настоящее время институт входит в состав Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Основными направлениями его научно-исследовательской работы являются изучение закономерностей развития системы белорусского языка на всех этапах его истории, сравнительно-исторические и структурно-типологические исследования различных славянских и неславянских языков, разработка теории языка.-0-

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