Ученые и практики стран СНГ 15-16 ноября обсудят вопросы организации и нормирования труда

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Организация и нормирование труда: наука, образование, практика" пройдет 15-16 ноября в Минске на базе Научно-технологического парка БНТУ "Политехник", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ученые, аспиранты и магистранты, специалисты в области организации и нормирования труда Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины и других стран обсудят проблемы методологии, науки и практики в области организации и нормирования труда. Также в числе актуальных - вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по организации и нормированию труда.

Для Беларуси эта тема сейчас особенно актуальна на фоне ожидаемых изменений в Трудовой кодекс, а также работы по совершенствованию Национальной системы квалификаций. Беларусь поделится своими новациями и при их внедрении сможет учесть опыт коллег из других стран.

Обсуждения будут проходить в трех секциях: "Методология организации и нормирования труда", "Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров по организации и нормированию труда", "Проблемы организации и нормирования труда в разных сферах экономической деятельности".

Мероприятие организовано Министерством образования и Министерством труда и социальной защиты Беларуси, НИИ труда, Белорусским национальным техническим университетом при поддержке Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств - участников Содружества Независимых Государств, Исполнительного комитета СНГ.-0-