Ученые из восьми стран обсудят в Гомеле актуальные вопросы наук о Земле

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. V Международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств" пройдет 28-29 ноября в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В работе форума примут участие более 200 человек - представители Беларуси, России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Италии, Франции. Впервые на конференции в университете выступит профессор, декан факультета геологии Университета Фырат (Турция) Ахмед Сазмас. Среди почетных гостей - член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой географии и природопользования Брестского госуниверситета имени А.С.Пушкина Максим Богдасаров, кандидат технических наук, доцент кафедры геофизики Башкирского государственного университета Константин Антонов и другие известные ученые.

На пленарном заседании и в секциях конференции будут обсуждаться вопросы гидрогеологии и инженерной геологии, геологии нефти и газа, литологии осадочных бассейнов, разработки месторождений нефти и газа, геоэкологии и природопользования. Ряд докладов будет посвящен социально-экономической географии и географии туризма и краеведения, методике преподавания геологических и географических дисциплин в средней и высшей школе.

Также программой конференции запланирована экскурсионная программа, в том числе и по "Нефтяному маршруту", который рассказывает на примере "Белоруснефти" о возможностях развития промышленного туризма, знакомит с историей и современностью белорусской нефтедобычи.

В числе организаторов международного форума - Министерство образования, ГГУ имени Ф.Скорины и геолого-географический факультет вуза, ПО "Белоруснефть", СНИЛ "Геолог".-0-