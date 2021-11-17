Ученые НАН подготовили новые издания по истории белорусской государственности

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллектив Института истории НАН и отдела новейшей истории Беларуси в Год народного единства подготовил новые издания, в которых раскрываются особенности национальных форм белоруской государственности в ХХ веке. Об этом рассказал директор Института истории Национальной академии наук Вадим Лакиза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Большое научное и общественное значение имеет сборник научных статей "Гістарычны лёс беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі)". В статьях издания анализируются различные аспекты революционных событий 1917-1925 годов, становления белорусской национальной государственности на советской основе, поднимаются и раскрываются многие дискуссионные вопросы истории Советской Беларуси в 1919-1991 годах. Большая часть исторических материалов вводится в научный оборот впервые.

Особую актуальность приобретает сборник научных статей "Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)". В нем не только содержатся новые материалы, публикации, научные разработки по самым актуальным для белорусского народа вопросам из истории политических, военных, социально-экономических событий 1919-1941 годов, но и дается анализ становления национальных государств Восточной Европы, трагических моментов подписания Рижского мирного договора 1918 года и последующей истории Западной Беларуси, а также событий осени 1939 года, когда произошло воссоединение белорусского народа в одном государстве.

Оба новых издания вышли под редакцией доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента НАН, академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени в издательстве "Беларуская навука". Книги рассчитаны на широкую общественность, историков, преподавателей, студентов, всех, кто интересуется историей Беларуси. Они будут содействовать сохранению исторической памяти, формированию исторического мировоззрения и патриотических чувств у подрастающего поколения и всего общества страны.

Ученые Академии наук активно ведут целенаправленную научно-исследовательскую работу по изучению истории белорусской государственности. Институт истории НАН Беларуси - первая головная организация-исполнитель государственной программы научных исследований "Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства" на 2021-2025 годы.-0-