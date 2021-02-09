Ученые связали развитие эпидемии аллергии с изменением климата

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биологи из США выяснили, что изменение климата привело к увеличению сезона цветения растений и концентрации пыльцы в воздухе за последние 28 лет, что сыграло важную роль в развитии разных форм аллергии у жителей Земли, сообщает журнал PNAS.

Проведенные исследования о пыльце на 60 станциях в Северной Америке с 1990 по 2018 год показали, что сезон цветения растений увеличился на 20 дней, а концентрация пыльцы возросла на 21%.

Ученые считают, что причиной увеличения длительности сезона пыльцы и высокой ее концентрации является глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, и продолжение изменения климата на планете приведет к ее росту и ухудшению здоровья жителей планеты.

Пыльца является триггером для людей, склонных или страдающих аллергией и астмой, а также она провоцирует ослабление иммунитета, что приводит к серьезной восприимчивости организма к вирусным инфекциям.

По статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, сотни миллионов людей в мире страдают от аллергии, вызванной пыльцой растений или другими природными раздражителями, и около 300 млн страдают астмой.

В последние годы частота развития разных форм аллергии начала быстро расти в большинстве развитых стран мира. Ученые связывают это с множеством разных факторов, начиная с появления инвазивных растений, пыльца которых незнакома для иммунитета большого числа людей, так и с тем, что люди недостаточно часто контактируют с объектами живой природы.-0-