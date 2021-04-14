Ученые зафиксировали распространение нетипичного для Беларуси вредителя декоративных растений

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ Олег Синчук и БрГУ имени А.С.Пушкина Александр Колбас зафиксировали распространение нетипичного для Беларуси вредителя - самшитовую огневку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Это бабочка средних размеров серебристо-белого цвета с коричнево-черной каймой по краям крыльев. Опасность для растений представляют ее гусеницы, которые питаются молодыми листьями и стеблями самшита вечнозеленого.

Впервые насекомое обнаружили в 2019 году в Каменецком районе местные жители. В 2020 году Олег Синчук и Александр Колбас выявили огневку в городском парке Бреста и зафиксировали ее распространение по всей территории областного центра.

Белорусские исследователи считают, что в этом году при сохранении теплой погоды с мая по октябрь насекомое может дать до трех поколений. Это приведет к повреждению большого количества самшитов в Беларуси и потребует значительного увеличения мероприятий по борьбе с огневкой или полного отказа от использования растения при озеленении площадей.

По предположениям биологов, вредитель попал в Беларусь путем естественного перемещения из Польши. Распространение насекомого по Европе началось с 2006 года. Тогда оно было обнаружено в Германии. Родиной огневки является Восточная Азия. Популяция насекомого характерна в первую очередь для Китая, Индии, Японии, Кореи и Дальнего Востока России. Численность насекомого в этих странах регулируется естественными врагами - энтомофагами и паразитами. Из-за их отсутствия в европейском регионе, в том числе и в Беларуси, наличие огневки несет существенную опасность для самшитов.

На данном этапе белорусские ученые предлагают бороться с насекомым традиционными средствами по защите растений от вредителей. Обрабатывать самшиты нужно на стадии формирования гусеницы. Куколки и бабочки менее восприимчивы к препаратам, поэтому взрослых особей собирают вручную и уничтожают. Здоровые растения не требуют профилактической защиты.

Белорусские ученые планируют отслеживать ситуацию по распространению вредителя. Прогнозируется увеличение его численности по юго-западной части Беларуси и повреждение огневкой других видов декоративных растений.-0-