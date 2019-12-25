Ученые завершили работу над учебником по истории белорусской государственности

25 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Учебник по истории белорусской государственности для вузов разработали ведущие ученые страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, руководитель рабочей группы по оптимизации содержания и структуры цикла социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования при Министерстве образования Игорь Марзалюк.

"Рабочая группа при Министерстве образования была создана более года назад. За это время по нашей инициативе появилось около десяти программ по социально-гуманитарным дисциплинам. Эти программы были утверждены на уровне учебно-методического объединения БГУ. Одна из них посвящена философии, вторая - учебному курсу, который ранее никогда не читался. История белорусской государственности - это новаторский курс. Над его созданием трудились лучшие историки и философы страны. В книге мы раскрыли всю историю становления белорусского государства", - рассказал Игорь Марзалюк.

В конце прошлой недели завершилось написание учебника под разработанную авторскую программу. На днях рукопись была отправлена в Министерство образования. Будущий учебник по истории белорусской государственности занимает около четырехсот страниц, книга будет ярко иллюстрирована. Впереди большая и кропотливая работа по редактированию, экспертизе и рецензированию издания. Учебник станет основой нового курса по истории белорусской государственности, который будет преподаваться во всех вузах страны.

Книга состоит из трех разделов. Первая часть посвящена истории государственных образований. Анализируется процесс их возникновения и развития на территории Беларуси и роль в формировании белорусской государственности, показаны все исторические формы государственности: от Полоцкого и Туровского княжеств до БССР и современной Беларуси. Во втором разделе учебного пособия рассказывается о становлении и развитии институтов власти. Анализируются формы исполнительной власти - от чинов княжеской администрации до современного Совмина, а также институт главы государства - от князей до президента. Подробно расписана история становления судебной власти. Третья часть содержит основы белорусоведения. Она посвящена этнической и конфессиональной истории страны и современной национальной политике государства.

По словам Игоря Марзалюка, появление такого пособия - важный подарок к наступающим праздникам. Планируется, что к началу нового учебного года книга будет издана и презентована.

Работа над принципиально новой программой проходила в кратчайшие сроки и заняла около полугода. Руководителем проекта стал доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк. В состав авторского коллектива нового учебника вошли ведущие ученые Беларуси: декан факультета философии и социальных наук БГУ кандидат исторических наук Вадим Гигин, ректор Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова доктор исторических наук, профессор Денис Дук, профессор кафедры источниковедения исторического факультета БГУ, доктор исторических наук Сергей Ходин, декан исторического факультета БГУ профессор Александр Кохановский, директор Государственного института управления и социальных технологий БГУ доктор исторических наук, профессор Петр Бригадин, доцент кафедры истории России БГУ кандидат исторических наук Степан Темушев и другие.-0-