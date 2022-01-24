Ученый БГУ участвует в международном проекте по изучению бозонных звезд во Вселенной

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученый БГУ в составе международной коллаборации изучает бозонные звезды во Вселенной. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Коллектив исследователей представлен аспирантом физического факультета БГУ Ильей Перапечкой, Яковом Шниром из России и Юттой Кунц из Германии. Они теоретически приблизились к доказательству существования бозонных звезд, разработали множество предполагаемых их типов и нашли решение уравнения теории гравитации с материальными полями. По сути, это было наиболее сложной задачей, которая в науке оставалась неразгаданной при изучении черных дыр и бозонных звезд. Основной вклад Ильи Перапечки заключается в разработке программного пакета для эффективного решения подобных уравнений", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня ученые-астрофизики во всем мире пытаются доказать наличие бозонных звезд. Сложность заключается в том, что теоретически они невидимые в космосе и не испускают никакого излучения. При этом их сравнивают с черными дырами и рассматривается гипотеза их идентичности. Есть предположение, что бозонные звезды могли сформироваться в результате гравитационного коллапса на начальных стадиях развития Вселенной после Большого взрыва. Гипотетически изучаемая звезда может находиться в центре галактики. И при доказательстве существования этого теоретического объекта в будущем ученые смогут объяснить многие наблюдаемые свойства галактик, приблизиться к пониманию появления многих малоизученных астрономических явлений и темной материи.

К слову, результаты научного коллектива в составе с белорусским ученым высоко оценили в Объединенном институте ядерных исследований (Россия) и вручили в прошлом году премию за цикл работ "Скалярные солитоны, бозонные звезды и черные дыры с полями материи" в номинации "Научно-исследовательские теоретические работы". Отметим, что в истории института ежегодная премия за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы впервые была присуждена аспиранту.-0-