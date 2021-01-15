Ученым года НАН Беларуси в 2020 году стал химик Владимир Агабеков

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2020" присвоено заведующему отделом Института химии новых материалов НАН, доктору химических наук, профессору, академику Владимиру Агабекову, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Ученый награжден за значительный личный вклад в развитие научных исследований и создание перспективных наукоемких разработок в области малотоннажной химии, укрепление международного авторитета Национальной академии наук Беларуси, достижения в подготовке научных кадров высшей квалификации", - рассказали в пресс-службе.

Владимир Агабеков достиг значительных научных результатов в 2020 году, подчеркнули в НАН. Под его руководством созданы нанокатализаторы нового поколения для синтеза соединений, обладающих высокой биологической активностью, в соответствии с критериями зеленой химии (низкая температура реакции, отсутствие растворителей, использование природного сырья). Впервые на основе пектинов созданы новые биосовместимые пористые материалы с заданными физико-химическими свойствами, перспективные в качестве матриксов для трансплантации мезенхимальных стволовых клеток.

Кроме того, созданы нанокатализаторы глубокой гидротермической переработки смеси остаточного нефтяного, альтернативного и возобновляемого растительного сырья для увеличения глубины переработки нефти. По разработке Института химии новых материалов НАН в ОАО "СветлогорскХимволокно" создана опытно-промышленная установка синтеза бромированного волокна "Арселон", произведено и реализовано 42 т модифицированной арселоновой продукции.

Владимир Агабеков - известный в Беларуси и за рубежом ученый в области малотоннажной химии, автор более 1 тыс. научных трудов, в том числе пяти монографий, 170 авторских свидетельств и патентов.

Более 20 лет бессменно возглавлял Институт химии новых материалов НАН. Достижения, за которые он был удостоен многочисленных наград и премий, заключаются в решении фундаментальных и прикладных проблем по созданию новых видов материалов различного функционального назначения. Среди направлений его научных исследований - возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы, новые многофункциональные материалы, специальные материалы с заданными свойствами, оптоэлектроника и оптические системы, производство новых химических продуктов, нанотехнологии, устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружающей среды. Сегодня под его руководством проводятся совместные научные исследования отечественных и зарубежных ученых, создаются наукоемкие материалы, компоненты, химические продукты и перспективные технологии.

Фото из архива

Заслуги академика получили широкое признание. В числе наград - премии НАН Беларуси 2005, 2015, 2017 годов за циклы научных работ. Академик награжден орденом Почета (2015), медалью Франциска Скорины (2000), почетной грамотой Совета Министров (2007).

Звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" присуждается ежегодно. Цель конкурса - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих ученых Академии наук, ознакомление научной общественности с наиболее значимыми достижениями ученых, укрепление имиджа НАН Беларуси. Предполагается, что конкурс будет стимулировать творческую активность, способствовать повышению престижа научно-исследовательской и инновационной деятельности, результативности научной работы и инновационной деятельности, развитию научных школ.-0-