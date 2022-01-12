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12 января 2022, 15:31

Ученым года НАН Беларуси в 2021 году стал академик Александр Ильющенко

Фото из архива
Фото из архива

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум НАН Беларуси принял решение присвоить звание "Ученый года Национальной академии наук Беларуси - 2021" генеральному директору ГНПО порошковой металлургии доктору технических наук, профессору, академику Александру Ильющенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

"Высокого звания ученый удостоен за разработку высокоэффективных технологий и оборудования для получения новых композиционных материалов, передовых образцов спецтехники, создание автоматизированного инновационного производства промышленных эмульсионных взрывчатых веществ, высокотехнологических изделий для аэрокосмической и оборонной промышленности, поражающих порошковых элементов, порошковых деталей и элементов специзделий, обеспечения крупных поставок экспортной научно-технической продукции", - рассказали в пресс-службе.

Академик Александр Ильющенко - известный в Беларуси и за рубежом ученый в области материаловедения, инженерии поверхностей и порошковой металлургии. Он окончил Белорусский политехнический институт и начал трудовую деятельность в НИИ порошковой металлургии с опытным производством. Прошел трудовой путь от инженера до генерального директора ГНПО порошковой металлургии - директора Института порошковой металлургии имени академика О.В.Романа. В этой должности он с 31 июля 2007 года.

Основное направление научной деятельности Александра Ильющенко связано с материаловедческими задачами разработки композиционных порошков, защитных порошковых покрытий, специальных и высокоэнергетических материалов, теоретических основ и процессов их получения, что послужило основой создания технологий и оборудования для их реализации. Под его руководством организованы новые производства порошковых покрытий, композиционных порошков, конструкционных и фрикционных изделий из металлических, металлокерамических и керамических порошков, углерод-углеродных композиционных материалов, материалов металлургической 3D-печати, утилизации боеприпасов.

Александр Ильющенко - автор 1085 научных работ, в том числе 28 монографий. Его прикладные разработки защищены 17 авторскими свидетельствами и 177 патентами. Александр Ильющенко поддерживает связи с ведущими научными центрами ряда стран и международными организациями. Является действительным членом Академии военных наук Российской Федерации, членом Американского общества по материалам.

Заслуги академика получили широкое признание в Беларуси и за рубежом. Александр Ильющенко - лауреат Государственной премии Беларуси в области науки и техники (2000), премии имени академика В.А. Коптюга НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН (2012), премии РАН и НАН Беларуси (2012), премии Российской Федерации "Золотая идея" (2012), межгосударственной премии "Звезды Содружества" (2018). Награжден медалью Франциска Скорины (2006), орденом Отечества 3-й степени (2018), почетными грамотами Совета Министров (2000, 2021) и Национального собрания Беларуси (2009), удостоен ряда поощрений и знаков отличия НАН Беларуси, министерств и ведомств, международных организаций. В 2013 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь".

Конкурс "Ученый года Национальной академии наук Беларуси" учрежден в январе 2018 года. Его цель - выявление и поощрение наиболее эффективно работающих в конкурсном году ученых из числа академиков и членов-корреспондентов, а также научных работников высшей квалификации, работающих в научных организациях НАН Беларуси, которые имеют значимые личные достижения в научно-исследовательской деятельности, вносят весомый вклад в развитие научной и инновационной деятельности в стране, укрепление международного авторитета Академии наук Беларуси, подготовку кадров высшей научной квалификации.

Звание "Ученый года" присваивается ежегодно в канун празднования Дня белорусской науки на основании результатов конкурсного отбора. Уже было проведено четыре конкурса и звания удостоены четверо ученых: в 2017 году - член-корреспондент Эмилия Коломиец, в 2018-м - академик Николай Казак, в 2019-м - член-корреспондент Александр Коваленя, в 2020-м - академик Владимир Агабеков.-0-

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