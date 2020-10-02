Учителя к 2025 году будут получать не меньше средней зарплаты по стране - Головченко

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство доведет зарплату учителей в Беларуси до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на церемонии награждения победителя конкурса "Учитель года 2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Путем поэтапного ежегодного увеличения заработной платы педагогов мы обязательно доведем ее до средней зарплаты по стране не позже чем к 2025 году. Будем и дальше максимально учитывать ваши интересы, проводить работу по сокращению несвойственных функций, улучшению условий вашего нелегкого труда, обеспечению социальных гарантий. Правительство примет для этого все возможные меры", - сказал Роман Головченко.

По его словам, государство будет и дальше работать над повышением статуса педагогической работы.

"Педагоги - элита общества, вам верят, к вам прислушиваются. И сама жизнь сегодня требует от учителей активной гражданской позиции, ведь в будущем именно вашим ученикам предстоит строить государство и управлять им", - отметил премьер-министр.

Приоритетом школы Роман Головченко назвал воспитание активной, думающей молодежи, способной критически мыслить.

Глава правительства считает, что "благодаря опыту и профессионализму учителей сегодня можно гордиться белорусской системой образования, которая ценится не только в странах СНГ, но и далеко за его пределами".

Роман Головченко наградил победителя конкурса "Лучший учитель года 2020". Им стал учитель географии средней школы №19 Гомеля Вадим Лосев.-0-