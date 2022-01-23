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23 января 2022, 14:30

Украинский депутат: стена на границе с Беларусью - очередной инструмент по отмыванию денег

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стена на границе Украины с Беларусью - очередной инструмент по отмыванию государственных денег. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива, сообщает БЕЛТА.

"Ограждение строят, колючую проволоку растягивают, противотанковые рвы копают. Я вас хочу успокоить - это новый министр внутренних дел таким образом пытается украсть из бюджета деньги. Очень удобная конструкция по размыванию бюджета", - сказал Илья Кива.

Депутат напомнил, ранее уже одна стена была построена премьер-министром Яценюком. "Который украл на тот момент около 4 млрд гривен. Эту конструкцию взял на вооружение новый министр внутренних дел, который понял эффективность возможности набить карманы, - отметил он. - Поэтому сейчас все просто заведомо запугивают общество, формируют определенную позицию для того, чтобы потом было мягче и спокойнее реализовать уже намеченные задачи". -0-

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