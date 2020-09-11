Украинский политик: белорусская оппозиция не несет никакой ответственности перед народом

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция не несет никакой ответственности перед народом. Такое мнение высказал первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Петр Симоненко отметил, что оппозиция хочет идти во власть, однако у нее нет никакой вразумительной программы, одни только разговоры. И, отработав заказ и получив деньги от спонсоров, противники действующей власти выходят из игры. "И никакой ответственности нет перед белорусским народом, как и у нас перед украинским", - подчеркнул политик.

При этом он предположил, что следующий этап внешнего воздействия на Беларусь будет рассчитан на радикализацию протестного движения.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заявил, что происходящие сегодня в стране процессы - это заранее прописанная и профинансированная акция. По его мнению, она направлена лишь на одно: кардинально развернуть страну. Поэтому Беларусь "будут продолжать дербанить". "И воля белорусского народа никого не интересует, - убежден он. - Наша задача - увести эмоции с улиц, медиапространства и попытаться в головы тех, кто сегодня эмоционально заряжен, вложить какое-то рациональное зерно. К сожалению, для этого требуется время. Почему так и торопятся наши оппоненты: чем быстрее качнем, тем больше людей будут этому подвержены".-0-