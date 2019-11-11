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11 ноября 2019, 19:37

Украинцы среди лидеров других стран лучше всего относятся к Лукашенко

Фото Pixabay
Фото Pixabay

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно результатам опроса, украинцы среди лидеров других стран лучше всего относятся к Президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Данные исследования размещены на сайте проводившей опрос социологической группы "Рейтинг", сообщает БЕЛТА.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика. К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%. К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%. К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%. К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к Президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 15% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

В динамике за более чем полтора года практически не изменилось отношение к Ангеле Меркель, Владимиру Путину, Александру Лукашенко, Эммануэлю Макрону. Несколько улучшилось - к Анджею Дуде, ухудшилось - к Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану.

В региональном разрезе наблюдаются некоторые различия, в частности на юге и востоке несколько лучше относятся к мировым лидерам Беларуси, Турции и России, на западе - к главам Польши, Канады и США.

В возрастном разрезе Александр Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди самых старших. Такие политики, как Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Дональд Трамп имеют больше своих сторонников среди представителей младших возрастов.

Аудиторией исследования стали 3 тыс. респондентов - граждан Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился в формате интервью с 29 октября по 4 ноября.

Социологическая группа "Рейтинг" (Rating Group Ukraine) создана в 2008 году как независимая исследовательская организация, которая специализируется на проведении всех видов социологических исследований с соблюдением международных стандартов. Ежегодно проводит около 100 тыс. интервью и 100 фокус-групповых исследований. Клиентами являются политические партии, органы власти, общественные организации, СМИ, бизнес.-0-

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