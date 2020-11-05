Улахович выступил перед слушателями Академии управления

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович выступил сегодня перед слушателями Академии управления при Президенте, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"Получение второго образования - серьезный шаг. Сегодня в обществе есть потребность оглянуться на путь, который прошла Беларусь, оценить происходящие в обществе процессы. Но всегда важно помнить об истории и тех успехах, которых мы достигли", - отметил председатель БелТПП.

Владимир Улахович рассказал слушателям Института государственной службы о том, как БелТПП развивает внешнеэкономические связи белорусских предприятий с иностранными партнерами, практически помогает компаниям продвигать отечественную продукцию на внешние рынки. Он также представил основные направления развития и принципы реализации внешнеторговой политики Беларуси, структуру экспортного портфеля отечественных компаний и основные бренды, продвигающие имидж страны за рубежом.

Кроме этого, на мероприятии председатель Белорусской торгово-промышленной палаты встретился с заведующим кафедрой государственного управления Станиславом Князевым. Они обсудили дальнейшее сотрудничество.-0-