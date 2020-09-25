25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший председатель Государственного таможенного комитета Викентий Макаревич. Такая информация размещена на сайте ГТК, сообщает БЕЛТА.

"Службе в таможенных органах Беларуси Викентий Викентьевич посвятил 31 год - с марта 1970 года по декабрь 2001-го. Прошел путь от инспектора до начальника Минской региональной таможни, а с 1 августа 1993 года был назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета. С 17 марта 1998 года по 27 декабря 2001-го был председателем ГТК. Память о профессиональном руководителе, сослуживце, настоящем таможеннике и замечательном человеке навсегда останется в сердцах многих поколений белорусских таможенников", - сказали в ведомстве.

Руководство и коллектив таможенных органов Беларуси, Белорусская общественная организация таможенников, ветераны таможенной службы выразили соболезнования родным и близким Викентия Макаревича в связи с утратой.-0-