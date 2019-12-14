Умер один из лучших в истории Беларуси хоккеистов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни один из лучших в истории Беларуси хоккеистов Владимир Цыплаков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ему было 50 лет.

Заслуженный мастер спорта Владимир Цыплаков родился в Инте. Игровую карьеру начал в 1985 году в ярославском "Торпедо". Через два года он перешел в минское "Динамо", в котором выступал 5 сезонов. В составе динамовцев форвард провел 190 матчей, забросив 39 шайб. Затем Владимир Цыплаков отправился в Северную Америку, где сначала играл в низжших лигах, а в сезоне 1995-1996 стал игроком клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз". В 1999 году перешел в "Баффало Сэйбрз", а затем выступао в казанском "Ак Барсе" и московском ЦСКА. В 2005 году он завершил профессиональную карьеру в минской "Юности". В 1989 году в составе сборной СССР выиграл молодежный чемпионат мира, в составе национальной сборной Беларуси Владимир Цыплаков выступал на двух Олимпийских играх и шести чемпионатах мира. Он трижды признавался лучшим хоккеистом Беларуси (1992, 2000, 2002).

В качестве тренера он работал ассистентом наставников национальной и молодежной сборных Беларуси и минского "Динамо", омского "Авангарда", череповецкой "Северсиали", челябинского "Трактора", возглавлял юниорскую и студенческую сборные Беларуси, нижнекамский "Нефтехимик" и солигорский "Шахтер".-0-