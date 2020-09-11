Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам - Белгидромет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренно теплая погода будет способствовать уборочным работам, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В последней пятидневке августа с отставанием от прошлогодних сроков начало созревать зерно кукурузы. Хозяйства приступили к ее уборке на силос. Условия для созревания кукурузы в истекший период сентября складывались лучше в юго-восточных районах страны. По последним данным, в некоторых районах у этой культуры отмечена полная спелость зерна. Тепла, накопившегося с мая по первую декаду сентября, на большей части Беларуси достаточно для созревания раннеспелых и среднеспелых сортов кукурузы, посеянной в оптимальные сроки.

"В ближайшее время умеренно теплая преимущественно без осадков погода будет способствовать созреванию и просыханию зерна кукурузы, а также проведению уборочных работ", - отмечают агрометеорологи.-0-