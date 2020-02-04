Уникальные кадры с войны: фотовыставка БЕЛТА открылась в Витебске

4 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" открылась сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Масштабная фотовыставка приурочена к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Экспозиция разместилась в Витебской областной библиотеке имени Ленина. Она включает 75 фотоснимков - раритетные черно-белые фотографии из архива БЕЛТА, в том числе известных военных корреспондентов и малоизвестные кадры. Значительная часть снимков посвящена теме освобождения областных городов, периоду послевоенного восстановления. Через объектив фотокамеры представлен авторский взгляд на разные стороны и периоды войны (фронтовые сражения, партизанскую и подпольную борьбу, страдания мирного населения).

Высокую оценку дал выставке посол Армении в Беларуси Армен Гевондян. "Здесь собрана коллекция живых фотографий, которые стирают грань 75-летней давности и позволяют в полной мере проникнуться радостью, запечатленной на каждом снимке, будь это освобождение маленькой деревушки или послевоенное время. Такие проекты очень важны. Они подчеркивают значимость Великой Победы, которая широко будет отмечаться и в Беларуси, и в Армении, и в других странах", - подчеркнул дипломат на церемонии открытия выставки.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев также подчеркнул важность экспозиции. "Выставка охватывает весь спектр военных лет - от бомбежки Минска до освобождения областей. Большой плюс - в эксклюзивности подобранных фотоснимков, они являются настоящей редкостью. Именно такой подход делает каждую выставку БЕЛТА уникальной", - убежден Владимир Терентьев.

Подробнее о том, как готовилась выставка, рассказал заместитель главного редактора редакции визуальной информации БЕЛТА Владимир Иваницкий. "Отбирались снимки тяжело: мы старались захватить все регионы Беларуси и показать настоящих людей, которые воевали. Именно их лица - лица людей, которые принесли Победу - мы и хотим показать белорусам, нашей молодежи", - добавил Владимир Иваницкий.

Презентация фотовыставки БЕЛТА стала важной частью итоговой коллегии идеологического актива Витебской области. Познакомиться с ней в Витебске можно до 12 февраля, а затем проект будет представлен в Могилеве и других областных центрах Беларуси.-0-

Фото Александра Хитрова